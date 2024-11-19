Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожелал успехов новому мэру областного центра Алексею Лошкину и обещал ему поддержку. Об этом 20 ноября Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«У Челябинска новый глава города. Пожелал успехов Алексею Лошкину в этой должности. Главное — слышать людей, работать с полной самоотдачей во благо города и его жителей. Регион всегда поможет», — сообщил Текслер.
Лошкина выбрали мэром депутаты гордумы Челябинска на сессии 19 ноября. За него проголосовало 30 из 33 присутствовавших на заседании депутатов. Соперниками Лошкина на выборах были глава Калининского района Владимир Шамне, депутат заксобрания Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр „Форвард“ Светлана Мячкова.
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