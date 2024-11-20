Курахово охвачено боями: карта СВО на 20 ноября

На территории ДНР российские военные подразделения активно продвигаются по кураховскому направлению, там проходят ожесточенные бои. Также украинские силы за ночь выпустили 44 БПЛА по территории РФ. В это же время в Курской области продолжаются боевые столкновения. Ход военных действий и карта спецоперации на 20 ноября — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников ВСУ по регионам РФ
В ночь на 20 ноября произошла серия атак беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины по регионам России. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было уничтожено 44 украинских БПЛА самолетного типа.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Новгородской областью — 20. В Курской области было сбито пять беспилотников, в Орловской — четыре. По три беспилотника были уничтожены в Белгородской, Тульской и Тверской областях. В Брянской, Московской и Смоленской областях было уничтожено по два БПЛА.
Донецкое направление
На донецком направлении обстановка остается напряженной. Российские войска добились прогресса севернее Курахово, продвигаясь в районе Новой Ильинки. На южном фланге ситуация также остается динамичной. Украинский гарнизон оказывается все более сжатым в полукольцо оборонительных позиций.
В районе Дзержинска также фиксируются ожесточенные бои. Российские войска сообщают о тактических успехах.
Курское направление
На курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. В основном, это встречные бои, где обе стороны пытаются нанести удар по противнику. Украинские войска активно пытаются проводить контратаки, однако значительных успехов достичь не удается, передает telegram-канал WarGonzo.
В Кореновском районе отмечается некоторое продвижение войск РФ. Продвижение дается с большим трудом из-за активного сопротивления со стороны ВСУ.
Запорожское направление
На запорожском направлении отмечается стабильная, но напряженная обстановка. Российские войска усилили свою активность в районе Орехова, оказывая давление на украинские оборонительные позиции.
Часовярское направление
На часовоярском направлении ситуация также остается напряженной. Войска РФ добились некоторых успехов в городской черте Часов Яра, где продвижение происходит медленно, но последовательно. Российские войска также работают над укреплением своих позиций на флангах.
Харьковское направление
По информации, предоставленной военным экспертом Андреем Марочко, около 10 солдат ВСУ были вынуждены покинуть свои позиции в районе населенного пункта Копанки, что находится в Харьковской области. В результате интенсивных ударов ВС РФ были разрушены несколько блиндажей и частично повреждена система траншей на передовой оборонительной линии украинских войск. Под давлением обстрелов часть боевиков ВСУ приняла решение самовольно оставить свои позиции и отступить в направлении населенного пункта Новосергеевка.
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