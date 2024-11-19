19 ноября 2024

Проживающая в США правнучка Хрущева едет в Ельцин Центр

Правнучка Никиты Хрущева презентует книгу в Ельцин Центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Нина Хрущева преподает в Новой школе в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, политике и истории России Фото:

В Екатеринбург с презентацией книги приедет правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — российский и американский профессор международных отношений Нина Хрущева. О предстоящей встрече сообщает Ельцин Центр.

«26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева. Приходите на презентацию ее книги „Никита Хрущев. Вождь вне системы“», — сказано в анонсе.

На презентации писательница расскажет о ранних политических шагах, взлетах и падениях советского руководителя. Также через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева. «Какие закономерности в истории России выявляет книга? Как семейная история автора связана с историей СССР? Чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз?» — на эти и другие вопросы профессор ответит на встрече в Ельцин Центре.

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В Екатеринбург с презентацией книги приедет правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — российский и американский профессор международных отношений Нина Хрущева. О предстоящей встрече сообщает Ельцин Центр. «26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева. Приходите на презентацию ее книги „Никита Хрущев. Вождь вне системы“», — сказано в анонсе. На презентации писательница расскажет о ранних политических шагах, взлетах и падениях советского руководителя. Также через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева. «Какие закономерности в истории России выявляет книга? Как семейная история автора связана с историей СССР? Чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз?» — на эти и другие вопросы профессор ответит на встрече в Ельцин Центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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