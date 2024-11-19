Проживающая в США правнучка Хрущева едет в Ельцин Центр

Правнучка Никиты Хрущева презентует книгу в Ельцин Центре

20 ноября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сейчас Нина Хрущева преподает в Новой школе в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, политике и истории России Фото: Center for the Study of Europe Boston University/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0 В Екатеринбург с презентацией книги приедет правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — российский и американский профессор международных отношений Нина Хрущева. О предстоящей встрече сообщает Ельцин Центр. «26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева. Приходите на презентацию ее книги „Никита Хрущев. Вождь вне системы“», — сказано в анонсе. На презентации писательница расскажет о ранних политических шагах, взлетах и падениях советского руководителя. Также через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева. «Какие закономерности в истории России выявляет книга? Как семейная история автора связана с историей СССР? Чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз?» — на эти и другие вопросы профессор ответит на встрече в Ельцин Центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург с презентацией книги приедет правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — российский и американский профессор международных отношений Нина Хрущева. О предстоящей встрече сообщает Ельцин Центр. «26 ноября к нам приезжает Нина Хрущева — политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке и правнучка Никиты Хрущева. Приходите на презентацию ее книги „Никита Хрущев. Вождь вне системы“», — сказано в анонсе. На презентации писательница расскажет о ранних политических шагах, взлетах и падениях советского руководителя. Также через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева. «Какие закономерности в истории России выявляет книга? Как семейная история автора связана с историей СССР? Чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США во второй раз?» — на эти и другие вопросы профессор ответит на встрече в Ельцин Центре.