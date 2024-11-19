В Тюменской области отремонтировали сотни километров дорог

Также отремонтировали два моста через Туру и Вагай и два путепровода на объездной
В Тюменской области за год отремонтировали 250 километров дорог, два моста и два путепровода. Об этом рассказал глава региона Александр Моор.
«В рамках реализации национального проекта мы привели в порядок свыше 250 км дорог регионального и муниципального значения. Отремонтировали два моста через реку Тура и Вагай и два путепровода на объездной дороге в Тюмени», — написала губернатор в своем telegram-канале.
Моор отметил, что также в регионе оборудуют новые «умные» светофоры. Они подстраиваются под автомобильные потоки и таким образом выбирают удобный режим работы.
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