19 ноября 2024

В Тюменской области отремонтировали сотни километров дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Также отремонтировали два моста через Туру и Вагай и два путепровода на объездной
Также отремонтировали два моста через Туру и Вагай и два путепровода на объездной Фото:

В Тюменской области за год отремонтировали 250 километров дорог, два моста и два путепровода. Об этом рассказал глава региона Александр Моор.

«В рамках реализации национального проекта мы привели в порядок свыше 250 км дорог регионального и муниципального значения. Отремонтировали два моста через реку Тура и Вагай и два путепровода на объездной дороге в Тюмени», — написала губернатор в своем telegram-канале.

Моор отметил, что также в регионе оборудуют новые «умные» светофоры. Они подстраиваются под автомобильные потоки и таким образом выбирают удобный режим работы.

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В Тюменской области за год отремонтировали 250 километров дорог, два моста и два путепровода. Об этом рассказал глава региона Александр Моор. «В рамках реализации национального проекта мы привели в порядок свыше 250 км дорог регионального и муниципального значения. Отремонтировали два моста через реку Тура и Вагай и два путепровода на объездной дороге в Тюмени», — написала губернатор в своем telegram-канале. Моор отметил, что также в регионе оборудуют новые «умные» светофоры. Они подстраиваются под автомобильные потоки и таким образом выбирают удобный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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