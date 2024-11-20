Золото подорожало на фоне обновления ядерной доктрины России

Цены на золото значительно выросли и превысили отметку в $2600 за унцию на фоне обновления ядерной доктрины России. Об этом сообщил мировой финансовый веб-сайт Investing.com.
«Спотовое золото выросло на 0,2% до 2636,28 доллара за унцию, в то время как золотые фьючерсы со сроком экспирации в декабре выросли на 0,3% до 2639,50 доллара за унцию <...> Рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной стал главной причиной роста цен на золото», — сообщили на сайте Investing.com.
По их данным, увеличение стоимости золотой унции обусловлено спросом на этот металл как на безопасный актив в связи с обновлением ядерной доктрины РФ. Из-за текущей геополитической обстановкой эксперты из Goldman Sachs выразили мнение, что к концу 2025 года цена золота может достичь трех тысяч долларов.
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