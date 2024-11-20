Куйвашев помогает проблемному мэру в разгар скандальных выборов

Глава Березовского Писцов получит повышение в «Единой России»

Евгений Писцов рискует покинуть место, которое занимает с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил стабилизировать аппаратное положение мэра Березовского Евгения Писцова, который испытывает серьезные проблемы с переизбранием на новый срок. Как стало известно URA.RU, Писцов на партийном собрании вечером 20 ноября будет введен в состав президиума регионального политсовета «Единой России» (отделение возглавляет сам Куйвашев).

«Писцов сменит [в президиуме] сенатора [Виктора] Шептия», — уточнил источник агентства. Другой собеседник URA.RU отметил, что это происходит в рамках ежегодной плановой ротации. Сам Шептий эти сведения подтвердил.

«Эта норма была введена в свое время, чтобы как можно больше коллег могли поработать именно в руководящем коллегиальном органе, понять, как рождаются решения и какую ответственность несет партия за их реализацию. Я продолжу выполнять партийные поручения, работая в Федеральном Собрании и нашей области. Также продолжу участвовать в заседаниях президиума, чтобы быть в центре принятия решений в Свердловском региональном отделении „Единой России“», — отметил Шептий (в недавнем прошлом, кстати, секретарь реготделения ЕР) в разговоре с URA.RU.

Нового мэра Березовского назначит гордума. По последним данным, депутатское большинство не готово голосовать за продление полномочий Писцова. Согласно одной версии, недовольных координирует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский, по другой — спикер думы Алексей Горевой, выдвинувший на выборы свою кандидатуру.

В частной беседе Куйвашев Писцова поддержал. Но публичную позицию по теме еще не озвучивал.