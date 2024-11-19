Мэр Пыть-Яха спустил на тормозах скандал с чиновницей, оскорбившей депутата

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрий Горбунов не назначил наказание заместителю начальника отдела управления ЖКХ Ольге Аминевой, которая нагрубила местному депутату. Еще в начале октября комиссия по этике посчитала поведение чиновницы недопустимым, а глава города должен был определить наказание.
«Я уточняла информацию в администрации, мне сообщили, что на данный момент наказание не назначено. Решение об этом должен принимать Горбунов, но почему-то до сих пор этого не сделал. Хотя прошло уже больше месяца», — рассказала URA.RU депутат Людмила Завадская, которая и подверглась оскорблениям.
Источник в администрации города также подтвердил, что наказание назначено не было. Горбунов попросил направить официальный запрос, так как на момент разговора с журналистом агентства не смог вспомнить, принимал ли решение о наказании. Запрос был направлен, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Аминева заявила депутату Людмиле Завадской в переписке, что у той «уровень развития — ноль» и «как не было ума, так и не прибавилось». После этого мэрия Пыть-Яха начала рассмотрение поведения Аминевой на комиссии по этике.
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