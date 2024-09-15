Мэрия в ХМАО начала проверку чиновницы, оскорбившей депутата

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) начала проверку конфликта, вспыхнувшего в переписке между депутатом городской думы Людмилой Завадской и заместителем начальника отдела управления ЖКХ Ольгой Аминевой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В настоящее время проводится проверка вышеуказанной ситуации. Результаты проверки будут рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Пыть-Яха», — прокомментировали в ведомстве.
Аминева в переписке с депутатом заявила, что у Завадской «как не было ума, так и не прибавилось» и что у нее «уровень развития — ноль». Скриншот имеется в распоряжении URA.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что чиновница из Пыть-Яха оскорбила депутата. Завадская пыталась добиться вывоза мусора и приложила к своему посту в соцсетях коллаж с фото Аминевой, а та в ответ написала заявление в полицию.
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