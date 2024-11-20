В Тобольске арестовали таксиста, который угрожал расправой ветерану СВО

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Мужчину арестовали на два месяца
Мужчину арестовали на два месяца Фото:

В Тобольске (Тюменская область) отправили в СИЗО водителя такси, который угрожал пистолетом ветерану СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина заявлял о готовности расправиться со всеми военнослужащими России из зоны СВО и Сирии.

«Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети „Интернет“ видеозаписи... С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель из Тольятти во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал ему расправой. Позднее мужчину задержали, им оказался 46-летний вахтовик.

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В Тобольске (Тюменская область) отправили в СИЗО водителя такси, который угрожал пистолетом ветерану СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина заявлял о готовности расправиться со всеми военнослужащими России из зоны СВО и Сирии. «Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети „Интернет“ видеозаписи... С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.  Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель из Тольятти во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал ему расправой. Позднее мужчину задержали, им оказался 46-летний вахтовик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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