В Тобольске арестовали таксиста, который угрожал расправой ветерану СВО

В Тобольске (Тюменская область) отправили в СИЗО водителя такси, который угрожал пистолетом ветерану СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее мужчина заявлял о готовности расправиться со всеми военнослужащими России из зоны СВО и Сирии.
«Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети „Интернет“ видеозаписи... С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске водитель из Тольятти во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал ему расправой. Позднее мужчину задержали, им оказался 46-летний вахтовик.
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