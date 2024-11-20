Прокуратура выступила против выплаты одиозному депутату из ХМАО полумиллиона за нравственные страдания

Прокуратура ХМАО оспаривает компенсацию за нравственные страдания депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину. Народный избранник отсудил у мэрии 450 тысяч рублей за то, что подвергался обыскам и допросам.
«Суд вынес решение о взыскании в пользу Насибуллина 450 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим размером компенсации и направила апелляцию в окружной суд. Вопрос сейчас на рассмотрении», — рассказали URA.RU в прокуратуре ХМАО.
В разговоре с URA.RU сам Насибуллин заявил, что прокуратура настаивает на снижении компенсации до 100 тысяч рублей. «Это решение я тоже буду оспаривать. Пусть хотя бы 300 тысяч дадут», — сказал депутат.
Ранее URA.RU писало, что, являясь подсудимым в уголовном деле о клевете, Насибуллин смог доказать свою невиновность. После этого он потребовал компенсировать моральный ущерб за то, что подвергался обыскам и допросам, оценив его в 12 миллионов рублей. Однако суд принял решение возместить депутату 450 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по заявлению мэра Урая Тимура Закирзянова, которого депутат пытался уличить в адюльтере.
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