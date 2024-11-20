В Екатеринбурге учителя истории отправили в колонию за критику СВО

20 ноября 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Преподавателя взяли под стражу в зале суда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии-поселения учителя истории и обществознания Алексея Показаньева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за критику спецоперации РФ на Украине на уроках у девятиклассников. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Осужденный, не поддерживая действия органов госвласти РФ в проводимой ими внутренней и внешней политике, в том числе связанные с проведением СВО, в учебном классе в помещении школы во время занятий в присутствии группы 15-летних учеников девятого класса, комментируя события, связанные с совершением теракта в виде взрыва на Крымском мосту, допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля. А именно президента РФ в целях прекращения его госдеятельности», — следует из сообщения. Показаньева признали виновным по части первой статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Помимо лишения свободы, ему запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Его взяли под стражу в зале суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии-поселения учителя истории и обществознания Алексея Показаньева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за критику спецоперации РФ на Украине на уроках у девятиклассников. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Осужденный, не поддерживая действия органов госвласти РФ в проводимой ими внутренней и внешней политике, в том числе связанные с проведением СВО, в учебном классе в помещении школы во время занятий в присутствии группы 15-летних учеников девятого класса, комментируя события, связанные с совершением теракта в виде взрыва на Крымском мосту, допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля. А именно президента РФ в целях прекращения его госдеятельности», — следует из сообщения. Показаньева признали виновным по части первой статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Помимо лишения свободы, ему запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Его взяли под стражу в зале суда.