Марат Хуснуллин вручил почетную награду за дороги команде ЯНАО (архивное фото)
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин наградил команду Ямало-Ненецкого автономного округа за безопасные и качественные дороги. Он вручил статуэтку «Золотой каток» главе департамента транспорта Ямала Денису Напольских.
«Дорог вроде не очень много, но ЯНАО работает очень активно. Молодцы», — пошутил Марат Хуснуллин. Эфир церемонии транслировался на площадке национальных проектов России.
Награждение прошло в рамках Транспортной недели в Москве. Это уже вторая награда, которую получает округ за содержание и строительство дорог.
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