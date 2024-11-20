Дорожники ЯНАО получили «Золотой каток» из рук вице-премьера. Видео

Хуснуллин наградил департамент транспорта ЯНАО за отличные дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Хуснуллин вручил почетную награду за дороги команде ЯНАО (архивное фото)
Марат Хуснуллин вручил почетную награду за дороги команде ЯНАО (архивное фото) Фото:

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин наградил команду Ямало-Ненецкого автономного округа за безопасные и качественные дороги. Он вручил статуэтку «Золотой каток» главе департамента транспорта Ямала Денису Напольских.

«Дорог вроде не очень много, но ЯНАО работает очень активно. Молодцы», — пошутил Марат Хуснуллин. Эфир церемонии транслировался на площадке национальных проектов России.

Награждение прошло в рамках Транспортной недели в Москве. Это уже вторая награда, которую получает округ за содержание и строительство дорог. 

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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин наградил команду Ямало-Ненецкого автономного округа за безопасные и качественные дороги. Он вручил статуэтку «Золотой каток» главе департамента транспорта Ямала Денису Напольских. «Дорог вроде не очень много, но ЯНАО работает очень активно. Молодцы», — пошутил Марат Хуснуллин. Эфир церемонии транслировался на площадке национальных проектов России. Награждение прошло в рамках Транспортной недели в Москве. Это уже вторая награда, которую получает округ за содержание и строительство дорог. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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