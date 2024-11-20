В США обвинили Киев в начале Третьей мировой войны

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Удары ВСУ Storm Shadow по России усложняют для Трампа достижение мира в конфликте
Удары ВСУ Storm Shadow по России усложняют для Трампа достижение мира в конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские удары дальнобойными ракетами Storm Shadow могут привести к началу третьей мировой войны. Также подобные действия Киева усложняются для избранного президента США Дональда Трапа достижение мира в нынешнем конфликте. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл. 

«Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность», — написал Хинкл в соцсети Х. Он добавил, что Украина хочет максимально усложнить достижение мира для избранного президента США. 

Ранее Bloomberg сообщило, что ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по военным объектам в Курской области. Подобное было сделано в ответ на якобы присутствие северокорейских военных в российском регионе. Telegram-канал Mash написал, что неустановленные ракеты попали по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских под Курском. 

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Украинские удары дальнобойными ракетами Storm Shadow могут привести к началу третьей мировой войны. Также подобные действия Киева усложняются для избранного президента США Дональда Трапа достижение мира в нынешнем конфликте. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл.  «Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность», — написал Хинкл в соцсети Х. Он добавил, что Украина хочет максимально усложнить достижение мира для избранного президента США.  Ранее Bloomberg сообщило, что ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по военным объектам в Курской области. Подобное было сделано в ответ на якобы присутствие северокорейских военных в российском регионе. Telegram-канал Mash написал, что неустановленные ракеты попали по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских под Курском. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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