Украинские удары дальнобойными ракетами Storm Shadow могут привести к началу третьей мировой войны. Также подобные действия Киева усложняются для избранного президента США Дональда Трапа достижение мира в нынешнем конфликте. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл.
«Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность», — написал Хинкл в соцсети Х. Он добавил, что Украина хочет максимально усложнить достижение мира для избранного президента США.
Ранее Bloomberg сообщило, что ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по военным объектам в Курской области. Подобное было сделано в ответ на якобы присутствие северокорейских военных в российском регионе. Telegram-канал Mash написал, что неустановленные ракеты попали по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских под Курском.
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