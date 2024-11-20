Mash: ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области

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ВСУ ударили ракетами по исторической усадьбе в Курской области
ВСУ ударили ракетами по исторической усадьбе в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области украинская армия ударила по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. Территорию оцепили оперативники, сообщает telegram-канал Mash. Пока неизвестно, какого типа были ракеты, прилетевшие в задние. 

«ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области», — передает telegram-канал. На данный момент территория оцеплена, специалисты устанавливают тип ракет. 

ВСУ уже наносили удар по усадьбе 11 октября. Тогда ударная волна повредила административное здание, находящееся рядом. 

Ранее сообщалось, что в Курской области армия Украины впервые нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow по военным объектам. Это было сделано в ответ на то, что ВС РФ якобы задействовали военных КНДР в украинском конфликте. 

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В Курской области украинская армия ударила по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. Территорию оцепили оперативники, сообщает telegram-канал Mash. Пока неизвестно, какого типа были ракеты, прилетевшие в задние.  «ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области», — передает telegram-канал. На данный момент территория оцеплена, специалисты устанавливают тип ракет.  ВСУ уже наносили удар по усадьбе 11 октября. Тогда ударная волна повредила административное здание, находящееся рядом.  Ранее сообщалось, что в Курской области армия Украины впервые нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow по военным объектам. Это было сделано в ответ на то, что ВС РФ якобы задействовали военных КНДР в украинском конфликте. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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