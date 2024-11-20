Mash: ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века в Курской области

В Курской области украинская армия ударила по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. Территорию оцепили оперативники, сообщает telegram-канал Mash. Пока неизвестно, какого типа были ракеты, прилетевшие в задние.
«ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области», — передает telegram-канал. На данный момент территория оцеплена, специалисты устанавливают тип ракет.
ВСУ уже наносили удар по усадьбе 11 октября. Тогда ударная волна повредила административное здание, находящееся рядом.
Ранее сообщалось, что в Курской области армия Украины впервые нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow по военным объектам. Это было сделано в ответ на то, что ВС РФ якобы задействовали военных КНДР в украинском конфликте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.