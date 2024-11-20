Пермский губернатор представил Мишустину крупные инфраструктурные объекты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил крупные инфраструктурные проекты региона Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Об этом губернатор Махонин сообщил в своем telegram-канале.
«Рассказал о модернизации производства Пермской судоверфи. Благодаря совместной работе судозавод успешно производит остановочные комплексы для Москвы-реки, создает современные причалы, которые уже есть в Перми, Хохловке и до конца года появятся в Соликамске. В планах — восстановить два судна „Метеор“ и одно судно „Восход“. Это позволит увеличить количество внутренних водных маршрутов и число туристов», — сказано в сообщении.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Транспортная неделя 2024». На нем обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая внедрение электромаршрута Пермь-Закамск с использованием электросудна «Экоходъ-2».
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