Пермский губернатор представил Мишустину крупные инфраструктурные объекты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустину представили крупные инфраструктурные проекты и разработки предприятий
Мишустину представили крупные инфраструктурные проекты и разработки предприятий Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил крупные инфраструктурные проекты региона Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Об этом губернатор Махонин сообщил в своем telegram-канале.

«Рассказал о модернизации производства Пермской судоверфи. Благодаря совместной работе судозавод успешно производит остановочные комплексы для Москвы-реки, создает современные причалы, которые уже есть в Перми, Хохловке и до конца года появятся в Соликамске. В планах — восстановить два судна „Метеор“ и одно судно „Восход“. Это позволит увеличить количество внутренних водных маршрутов и число туристов», — сказано в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Транспортная неделя 2024». На нем обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая внедрение электромаршрута Пермь-Закамск с использованием электросудна «Экоходъ-2».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил крупные инфраструктурные проекты региона Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Об этом губернатор Махонин сообщил в своем telegram-канале. «Рассказал о модернизации производства Пермской судоверфи. Благодаря совместной работе судозавод успешно производит остановочные комплексы для Москвы-реки, создает современные причалы, которые уже есть в Перми, Хохловке и до конца года появятся в Соликамске. В планах — восстановить два судна „Метеор“ и одно судно „Восход“. Это позволит увеличить количество внутренних водных маршрутов и число туристов», — сказано в сообщении. Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Транспортная неделя 2024». На нем обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая внедрение электромаршрута Пермь-Закамск с использованием электросудна «Экоходъ-2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...