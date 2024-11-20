Польские спецслужбы помогают готовить боевиков для нападения на Белоруссию

21 ноября 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Лукашенко, обсуждая возможность агрессивных действий со стороны Польши, уверенно выразился о способности страны защитить себя Фото: Официальный сайт Президента РФ Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал информацию о плане оппозиции и западных кураторов по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным ОНТ, первоначальной целью злоумышленников являются четыре участка на юго-западе республики. В ходе расследования, которое будет представлено в документальном фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», были получены подробности предполагаемой операции. «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК („Белорусский добровольческий корпус“, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ — ред.), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Дополнительно ОНТ сообщил, что к задействованным регионам относятся Кобринский район и направление Полесья. В рамках операции предполагается активизация внутренних ячеек и групп поддержки внутри страны, что может привести к дестабилизации обстановки в Беларуси. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая возможность агрессивных действий со стороны Польши в отношении республики, уверенно выразился о способности страны защитить себя. Отвечая на вопросы о потенциальной угрозе нападения со стороны Польши, он подчеркнул готовность Белоруссии отстоять свои интересы. По словам Лукашенко, власти республики тщательно мониторят обстановку на границе, активность НАТО на западных рубежах, а также увеличение численности военных на территориях прилегающих государств. Он выразил мнение, что подобные действия могут быть направлены на отвлечение внимания Белоруссии и России от ситуации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал информацию о плане оппозиции и западных кураторов по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным ОНТ, первоначальной целью злоумышленников являются четыре участка на юго-западе республики. В ходе расследования, которое будет представлено в документальном фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», были получены подробности предполагаемой операции. «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК („Белорусский добровольческий корпус“, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ — ред.), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Дополнительно ОНТ сообщил, что к задействованным регионам относятся Кобринский район и направление Полесья. В рамках операции предполагается активизация внутренних ячеек и групп поддержки внутри страны, что может привести к дестабилизации обстановки в Беларуси. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая возможность агрессивных действий со стороны Польши в отношении республики, уверенно выразился о способности страны защитить себя. Отвечая на вопросы о потенциальной угрозе нападения со стороны Польши, он подчеркнул готовность Белоруссии отстоять свои интересы. По словам Лукашенко, власти республики тщательно мониторят обстановку на границе, активность НАТО на западных рубежах, а также увеличение численности военных на территориях прилегающих государств. Он выразил мнение, что подобные действия могут быть направлены на отвлечение внимания Белоруссии и России от ситуации на Украине.