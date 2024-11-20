20 ноября 2024

ОНТ: Запад хочет в Белоруссии применить тактику, обкатанную ВСУ в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Белорусский телеканал сообщает, что оппозиция планирует применить тактику ВСУ Фото:

В Белоруссии для захвата территорий по западному плану оппозиция и зарубежные кураторы якобы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ.

«Методы уже обкатали в Курской и Брянской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику они хотят применять и в Белоруссии. Сколько мирного населения погибнет, а считать никто не будет, так как боевики — это животные, зверье без принципов», — говорится в расследовании телеканала.

Ранее телеканал ОНТ публиковал информацию о плане оппозиции по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Литвы, Польши и Украины. По данным канала, первоначальная цель злоумышленников — это четыре участка на юго-западе республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности агрессии со стороны Польши, выразился о способности страны защитить себя и отстоять свои интересы.

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В Белоруссии для захвата территорий по западному плану оппозиция и зарубежные кураторы якобы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ. «Методы уже обкатали в Курской и Брянской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику они хотят применять и в Белоруссии. Сколько мирного населения погибнет, а считать никто не будет, так как боевики — это животные, зверье без принципов», — говорится в расследовании телеканала. Ранее телеканал ОНТ публиковал информацию о плане оппозиции по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Литвы, Польши и Украины. По данным канала, первоначальная цель злоумышленников — это четыре участка на юго-западе республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности агрессии со стороны Польши, выразился о способности страны защитить себя и отстоять свои интересы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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