ОНТ: Запад хочет в Белоруссии применить тактику, обкатанную ВСУ в России

21 ноября 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Белорусский телеканал сообщает, что оппозиция планирует применить тактику ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоруссии для захвата территорий по западному плану оппозиция и зарубежные кураторы якобы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ. «Методы уже обкатали в Курской и Брянской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику они хотят применять и в Белоруссии. Сколько мирного населения погибнет, а считать никто не будет, так как боевики — это животные, зверье без принципов», — говорится в расследовании телеканала. Ранее телеканал ОНТ публиковал информацию о плане оппозиции по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Литвы, Польши и Украины. По данным канала, первоначальная цель злоумышленников — это четыре участка на юго-западе республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности агрессии со стороны Польши, выразился о способности страны защитить себя и отстоять свои интересы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии для захвата территорий по западному плану оппозиция и зарубежные кураторы якобы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает белорусский государственный канал ОНТ. «Методы уже обкатали в Курской и Брянской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику они хотят применять и в Белоруссии. Сколько мирного населения погибнет, а считать никто не будет, так как боевики — это животные, зверье без принципов», — говорится в расследовании телеканала. Ранее телеканал ОНТ публиковал информацию о плане оппозиции по захвату территории Беларуси с использованием вооруженных групп из Литвы, Польши и Украины. По данным канала, первоначальная цель злоумышленников — это четыре участка на юго-западе республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности агрессии со стороны Польши, выразился о способности страны защитить себя и отстоять свои интересы.