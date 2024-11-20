Пентагон объявил о полной боеготовности ядерных сил США

21 ноября 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили о необходимости вести диалог с РФ, КНР и КНДР, чтобы не допустить войны Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Силы стратегического сдерживания США находятся в полной боеготовности, подчеркнул контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель стратегического командования американского министерства обороны. Он сделал это заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. «Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен. Контр-адмирал также отметил, что ядерные силы США готовы к передаче власти в связи с приходом на пост президента Дональда Трампа, победившего на выборах. США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, заявил Бьюкенен. По его словам, никто не хочет, чтобы она началась, передает RT. В МИД РФ заявляли, что Россия выступает за недопущение ядерной войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы стратегического сдерживания США находятся в полной боеготовности, подчеркнул контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель стратегического командования американского министерства обороны. Он сделал это заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. «Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен. Контр-адмирал также отметил, что ядерные силы США готовы к передаче власти в связи с приходом на пост президента Дональда Трампа, победившего на выборах. США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, заявил Бьюкенен. По его словам, никто не хочет, чтобы она началась, передает RT. В МИД РФ заявляли, что Россия выступает за недопущение ядерной войны.