Пентагон объявил о полной боеготовности ядерных сил США

Силы стратегического сдерживания США находятся в полной боеготовности, подчеркнул контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель стратегического командования американского министерства обороны. Он сделал это заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен. Контр-адмирал также отметил, что ядерные силы США готовы к передаче власти в связи с приходом на пост президента Дональда Трампа, победившего на выборах.
США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, заявил Бьюкенен. По его словам, никто не хочет, чтобы она началась, передает RT. В МИД РФ заявляли, что Россия выступает за недопущение ядерной войны.
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