20 ноября 2024

Пентагон объявил о полной боеготовности ядерных сил США

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне заявили о необходимости вести диалог с РФ, КНР и КНДР, чтобы не допустить войны Фото:

Силы стратегического сдерживания США находятся в полной боеготовности, подчеркнул контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель стратегического командования американского министерства обороны. Он сделал это заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен. Контр-адмирал также отметил, что ядерные силы США готовы к передаче власти в связи с приходом на пост президента Дональда Трампа, победившего на выборах.

США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, заявил Бьюкенен. По его словам, никто не хочет, чтобы она началась, передает RT. В МИД РФ заявляли, что Россия выступает за недопущение ядерной войны.

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Силы стратегического сдерживания США находятся в полной боеготовности, подчеркнул контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель стратегического командования американского министерства обороны. Он сделал это заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. «Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен. Контр-адмирал также отметил, что ядерные силы США готовы к передаче власти в связи с приходом на пост президента Дональда Трампа, победившего на выборах. США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны, заявил Бьюкенен. По его словам, никто не хочет, чтобы она началась, передает RT. В МИД РФ заявляли, что Россия выступает за недопущение ядерной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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