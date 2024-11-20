20 ноября 2024

HS: НАТО начнет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море

© Служба новостей «URA.RU»
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Морской центр НАТО уже работает на начальной стадии
Морской центр НАТО уже работает на начальной стадии Фото:

С декабря 2024 года НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры СМИ в Турку», — говорится в публикации. Ее слова приводит РИА Новости.

Братбак подчеркнул, что центр работает на начальной стадии, так как он запустился только в мае. Издание подчеркивает, что подводную инфраструктуру будут осматривать с помощью ПО , которое записывает информацию о местоположении кораблей, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Финские военно-морские силы подчеркнули, что презентация ПО не связана с повреждением кабелей в Балтийском море.

18 ноября подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван, передает НСН. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в повреждении кабелей, был гражданин России.

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С декабря 2024 года НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat. «Норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры СМИ в Турку», — говорится в публикации. Ее слова приводит РИА Новости. Братбак подчеркнул, что центр работает на начальной стадии, так как он запустился только в мае. Издание подчеркивает, что подводную инфраструктуру будут осматривать с помощью ПО , которое записывает информацию о местоположении кораблей, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Финские военно-морские силы подчеркнули, что презентация ПО не связана с повреждением кабелей в Балтийском море. 18 ноября подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван, передает НСН. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в повреждении кабелей, был гражданин России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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