HS: НАТО начнет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море

С декабря 2024 года НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра Североатлантического альянса. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
«Норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры СМИ в Турку», — говорится в публикации. Ее слова приводит РИА Новости.
Братбак подчеркнул, что центр работает на начальной стадии, так как он запустился только в мае. Издание подчеркивает, что подводную инфраструктуру будут осматривать с помощью ПО , которое записывает информацию о местоположении кораблей, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Финские военно-морские силы подчеркнули, что презентация ПО не связана с повреждением кабелей в Балтийском море.
18 ноября подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван, передает НСН. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в повреждении кабелей, был гражданин России.
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