Песков: СМИ из недружественных стран допустят на пресс-конференцию Путина

Средства массовой информации со стороны недружественных России стран будут допущены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая планируется в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будут», — четко ответил Песков на вопрос о присутствии журналистов из недружественных РФ стран на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль уже приглашает СМИ на грядущее мероприятие.
Ранее Песков заявил, что совмещенная с пресс-конференцией «прямая линия» президента пройдет в один из четвергов декабря. Кремль уточнит дату позже, пообещал пресс-секретарь президента.
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