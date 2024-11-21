Песков: СМИ из недружественных стран допустят на пресс-конференцию Путина

21 ноября 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Кремль приглашает СМИ из недружественных России стран на пресс-конференцию Путина, заявил Песков (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Средства массовой информации со стороны недружественных России стран будут допущены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая планируется в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будут», — четко ответил Песков на вопрос о присутствии журналистов из недружественных РФ стран на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль уже приглашает СМИ на грядущее мероприятие. Ранее Песков заявил, что совмещенная с пресс-конференцией «прямая линия» президента пройдет в один из четвергов декабря. Кремль уточнит дату позже, пообещал пресс-секретарь президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства массовой информации со стороны недружественных России стран будут допущены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая планируется в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будут», — четко ответил Песков на вопрос о присутствии журналистов из недружественных РФ стран на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль уже приглашает СМИ на грядущее мероприятие. Ранее Песков заявил, что совмещенная с пресс-конференцией «прямая линия» президента пройдет в один из четвергов декабря. Кремль уточнит дату позже, пообещал пресс-секретарь президента.