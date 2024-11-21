Песков: СМИ из недружественных стран допустят на пресс-конференцию Путина

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Кремль приглашает СМИ из недружественных России стран на пресс-конференцию Путина, заявил Песков (на фото) Фото:

Средства массовой информации со стороны недружественных России стран будут допущены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая планируется в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будут», — четко ответил Песков на вопрос о присутствии журналистов из недружественных РФ стран на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль уже приглашает СМИ на грядущее мероприятие.

Ранее Песков заявил, что совмещенная с пресс-конференцией «прямая линия» президента пройдет в один из четвергов декабря. Кремль уточнит дату позже, пообещал пресс-секретарь президента.

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Средства массовой информации со стороны недружественных России стран будут допущены на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая планируется в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будут», — четко ответил Песков на вопрос о присутствии журналистов из недружественных РФ стран на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль уже приглашает СМИ на грядущее мероприятие. Ранее Песков заявил, что совмещенная с пресс-конференцией «прямая линия» президента пройдет в один из четвергов декабря. Кремль уточнит дату позже, пообещал пресс-секретарь президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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