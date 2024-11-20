«Россети Урала» возглавит курганец, руководивший самым значимым филиалом

Новым руководителем уральского филиала «Россетей» станет Дмитрий Воденников, экс-зампред правления компании, также возглавлявший московский офис. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Воденников будет официально назначен на должность сегодня, 21 ноября», — поделился собеседник. Ставка директора «Россети Урала» пустовала с сентября, когда пост покинул Александр Пятигор. Сейчас он возглавляет «Россети — Московский регион», Воденников с 2020 года руководил подструктурой столичного филиала — «Московские кабельные сети».
О нем также известно, что он окончил Курганский государственный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Путь в энергетике начинал в Западных электрических сетях ОАО «Курганэнерго», в 2011 был назначен замдиректора МЭС Западной Сибири, а с апреля 2015 по октябрь 2020 года занимал должность гендиректора сибирского филиала «ФСК ЕЭС» (старое название «Россетей»). В пресс-службе уральского филиала компании на запрос URA.RU по теме ответили: «По итогам принятого Советом директоров решения компания разместит информацию на официальных ресурсах».
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