20 ноября 2024

В Перми цены на новостройки «обгоняют» готовые квартиры на 37%

Разница в цене между строящимися и готовыми квартирами в Перми выросла до 37%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разница в ценах между новостройками и готовыми квартирами увеличивается
Разница в ценах между новостройками и готовыми квартирами увеличивается Фото:

Стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми в октябре 2024 года достигла 137 тысяч рублей. Это на 37% выше, чем цена «квадрата» на вторичном рынке, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В октябре в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 137 тысяч рублей, что на 37% выше стоимости на вторичном рынке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 35%», — сказано в сообщении.

Аналитики добавили, что Пермь стала одним из городов-миллионников с самым большим разрывом в стоимости между готовым и строящимся жильем. Больше всего эта разница заметна в Нижнем Новгороде (42%). Затем идут Омск и Волгоград (39%). Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в России осенью разница в ценах стала сокращаться. Первичное жилье подешевело, а готовые квартиры немного выросли в цене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми в октябре 2024 года достигла 137 тысяч рублей. Это на 37% выше, чем цена «квадрата» на вторичном рынке, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «В октябре в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 137 тысяч рублей, что на 37% выше стоимости на вторичном рынке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 35%», — сказано в сообщении. Аналитики добавили, что Пермь стала одним из городов-миллионников с самым большим разрывом в стоимости между готовым и строящимся жильем. Больше всего эта разница заметна в Нижнем Новгороде (42%). Затем идут Омск и Волгоград (39%). Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в России осенью разница в ценах стала сокращаться. Первичное жилье подешевело, а готовые квартиры немного выросли в цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...