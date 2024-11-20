В Перми цены на новостройки «обгоняют» готовые квартиры на 37%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми в октябре 2024 года достигла 137 тысяч рублей. Это на 37% выше, чем цена «квадрата» на вторичном рынке, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».
«В октябре в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 137 тысяч рублей, что на 37% выше стоимости на вторичном рынке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 35%», — сказано в сообщении.
Аналитики добавили, что Пермь стала одним из городов-миллионников с самым большим разрывом в стоимости между готовым и строящимся жильем. Больше всего эта разница заметна в Нижнем Новгороде (42%). Затем идут Омск и Волгоград (39%). Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в России осенью разница в ценах стала сокращаться. Первичное жилье подешевело, а готовые квартиры немного выросли в цене.
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