Мигранты не участвовали в драке с «Русской общиной» в Челябинске

В драке между дружинниками «Русской общины» и «теплотеховскими» в Челябинске нет межнациональной подоплеки. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Один из дружинников, прогуливавшийся по Теплотеху с шарфом „Русской общины“ зацепился языками с местной молодежью. И это были не мигранты. Дружинник вызвал подмогу, со стороны „теплотеховских“ также подтянулись люди. По итогу началась драка», — рассказал источник.
Если внимательно просмотреть видео, опубликованного в официальной группе «Русской общины», то можно понять, что из ракетницы и пневматики стреляют именно дружинники. В посте есть пояснение, что таким образом они дали отпор напавшим.
При этом с жалобами на получение телесных повреждений обратился один из дружинников. У него зафиксировали травму живота (ожог). Видимо, эпизод остался за пределами камер видеонаблюдения. Предварительно, подозреваемым по делу проходит один из компании «теплотеховских» Илья З.
Драка произошла еще 8 ноября. На сегодняшний день сотрудниками полиции большинство участников инцидента установлено, проводится работа, направленная на выяснение причин и обстоятельств. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В региональном следкоме инициировали перед прокурором вопрос о передаче материалов в производство следователей СК России.
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