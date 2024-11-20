Мигранты не участвовали в драке с «Русской общиной» в Челябинске

21 ноября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Судя по видео, активисты «Русской общины» использовали пневматику и ракетницы в драке Фото: Илья Московец © URA.RU В драке между дружинниками «Русской общины» и «теплотеховскими» в Челябинске нет межнациональной подоплеки. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Один из дружинников, прогуливавшийся по Теплотеху с шарфом „Русской общины“ зацепился языками с местной молодежью. И это были не мигранты. Дружинник вызвал подмогу, со стороны „теплотеховских“ также подтянулись люди. По итогу началась драка», — рассказал источник. Если внимательно просмотреть видео, опубликованного в официальной группе «Русской общины», то можно понять, что из ракетницы и пневматики стреляют именно дружинники. В посте есть пояснение, что таким образом они дали отпор напавшим. При этом с жалобами на получение телесных повреждений обратился один из дружинников. У него зафиксировали травму живота (ожог). Видимо, эпизод остался за пределами камер видеонаблюдения. Предварительно, подозреваемым по делу проходит один из компании «теплотеховских» Илья З. Новость по теме Толпа напала на дружинников «Русской общины» в Челябинске Драка произошла еще 8 ноября. На сегодняшний день сотрудниками полиции большинство участников инцидента установлено, проводится работа, направленная на выяснение причин и обстоятельств. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В региональном следкоме инициировали перед прокурором вопрос о передаче материалов в производство следователей СК России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В драке между дружинниками «Русской общины» и «теплотеховскими» в Челябинске нет межнациональной подоплеки. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Один из дружинников, прогуливавшийся по Теплотеху с шарфом „Русской общины“ зацепился языками с местной молодежью. И это были не мигранты. Дружинник вызвал подмогу, со стороны „теплотеховских“ также подтянулись люди. По итогу началась драка», — рассказал источник. Если внимательно просмотреть видео, опубликованного в официальной группе «Русской общины», то можно понять, что из ракетницы и пневматики стреляют именно дружинники. В посте есть пояснение, что таким образом они дали отпор напавшим. При этом с жалобами на получение телесных повреждений обратился один из дружинников. У него зафиксировали травму живота (ожог). Видимо, эпизод остался за пределами камер видеонаблюдения. Предварительно, подозреваемым по делу проходит один из компании «теплотеховских» Илья З. Драка произошла еще 8 ноября. На сегодняшний день сотрудниками полиции большинство участников инцидента установлено, проводится работа, направленная на выяснение причин и обстоятельств. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В региональном следкоме инициировали перед прокурором вопрос о передаче материалов в производство следователей СК России.