Катерина Шпица снялась в клипе питерской группы «Марсель»

Актриса Катерина Шпица из Перми снялась в новом музыкальном клипе группы «Марсель». Премьера видео на песню «Я буду здесь» состоялась 20 ноября.
В клипе снялись участники группы «Марсель» Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Илья Пак, а также Катерина Шпица и другие актрисы, указано на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Шпица также разметила видео у себя на странице.
Меньше чем за сутки клип посмотрели более 400 тысяч человек. Сингл «Я буду здесь» группа из Санкт-Петербурга «Марсель» выпустила в июле после годового молчания. «Это первая песня о любви, которую солист и автор песен Степа Ледков написал после развода с женой, она открывает новый период в творчестве группы», — говорится на сайте команды.
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