20 ноября 2024

Катерина Шпица снялась в клипе питерской группы «Марсель»

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Екатерина Шпица снялась в музыкальном клипе
Екатерина Шпица снялась в музыкальном клипе Фото:

Актриса Катерина Шпица из Перми снялась в новом музыкальном клипе группы «Марсель». Премьера видео на песню «Я буду здесь» состоялась 20 ноября.

В клипе снялись участники группы «Марсель» Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Илья Пак, а также Катерина Шпица и другие актрисы, указано на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Шпица также разметила видео у себя на странице.

Меньше чем за сутки клип посмотрели более 400 тысяч человек. Сингл «Я буду здесь» группа из Санкт-Петербурга «Марсель» выпустила в июле после годового молчания. «Это первая песня о любви, которую солист и автор песен Степа Ледков написал после развода с женой, она открывает новый период в творчестве группы», — говорится на сайте команды.

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Актриса Катерина Шпица из Перми снялась в новом музыкальном клипе группы «Марсель». Премьера видео на песню «Я буду здесь» состоялась 20 ноября. В клипе снялись участники группы «Марсель» Степан Ледков, Дмитрий Блинов и Илья Пак, а также Катерина Шпица и другие актрисы, указано на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Шпица также разметила видео у себя на странице. Меньше чем за сутки клип посмотрели более 400 тысяч человек. Сингл «Я буду здесь» группа из Санкт-Петербурга «Марсель» выпустила в июле после годового молчания. «Это первая песня о любви, которую солист и автор песен Степа Ледков написал после развода с женой, она открывает новый период в творчестве группы», — говорится на сайте команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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