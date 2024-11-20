20 ноября 2024

Аналитики определили самых популярных кошек и собак у жителей ХМАО

«Авито Услуги»: жители ХМАО заводят кошек в два раза чаще, чем собак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане заводят собак реже, чем кошек
Югорчане заводят собак реже, чем кошек Фото:

У жителей ХМАО любимыми породами кошек в октябре среди прочего стали сибирские и невские маскарадные. А среди собак югорчане в том числе предпочитают заводить самоедских лаек и аляскинских маламутов, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Среди породистых животных в октябре этого года жители ХМАО чаще всего выбирали сибирских кошек, невских маскарадных и сомалийских. Для сравнения, в октябре прошлого года самыми популярными породами были: сибирские, невские маскарадные, шотландские, сомалийские и донской сфинкс», — говорится в исследовании. Кошек югорчане заводят, кстати, в два раза чаще, чем собак.

Нередко югорчан интересуют и беспородные кошки, которых жители выбирают в девяти из десяти случаев. Что касается собак, то кроме самоедских лаек и аляскинских маламутов, в Югре любят шарпеев. «В октябре прошлого года топ-5 самых популярных пород собак расположился так: той-пудель, немецкая овчарка, лабрадор, мопс и пудель», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, как правильно перевозить животных в такси. Например, согласно правилам, питомцев запрещено оставлять в салоне без переноски, поводка или шлейки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей ХМАО любимыми породами кошек в октябре среди прочего стали сибирские и невские маскарадные. А среди собак югорчане в том числе предпочитают заводить самоедских лаек и аляскинских маламутов, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Среди породистых животных в октябре этого года жители ХМАО чаще всего выбирали сибирских кошек, невских маскарадных и сомалийских. Для сравнения, в октябре прошлого года самыми популярными породами были: сибирские, невские маскарадные, шотландские, сомалийские и донской сфинкс», — говорится в исследовании. Кошек югорчане заводят, кстати, в два раза чаще, чем собак. Нередко югорчан интересуют и беспородные кошки, которых жители выбирают в девяти из десяти случаев. Что касается собак, то кроме самоедских лаек и аляскинских маламутов, в Югре любят шарпеев. «В октябре прошлого года топ-5 самых популярных пород собак расположился так: той-пудель, немецкая овчарка, лабрадор, мопс и пудель», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно перевозить животных в такси. Например, согласно правилам, питомцев запрещено оставлять в салоне без переноски, поводка или шлейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...