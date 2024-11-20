Аналитики определили самых популярных кошек и собак у жителей ХМАО

У жителей ХМАО любимыми породами кошек в октябре среди прочего стали сибирские и невские маскарадные. А среди собак югорчане в том числе предпочитают заводить самоедских лаек и аляскинских маламутов, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Среди породистых животных в октябре этого года жители ХМАО чаще всего выбирали сибирских кошек, невских маскарадных и сомалийских. Для сравнения, в октябре прошлого года самыми популярными породами были: сибирские, невские маскарадные, шотландские, сомалийские и донской сфинкс», — говорится в исследовании. Кошек югорчане заводят, кстати, в два раза чаще, чем собак.
Нередко югорчан интересуют и беспородные кошки, которых жители выбирают в девяти из десяти случаев. Что касается собак, то кроме самоедских лаек и аляскинских маламутов, в Югре любят шарпеев. «В октябре прошлого года топ-5 самых популярных пород собак расположился так: той-пудель, немецкая овчарка, лабрадор, мопс и пудель», — уточняют аналитики.
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