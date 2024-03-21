Как правильно перевозить животных в такси

Роскачество: водителя такси нужно заранее предупредить о перевозке животного

Маленьких собак в такси нужно перевозить в специальной переноске Фото: Илья Московец © URA.RU

При перевозке домашних питомцев в такси они считаются имуществом, а не полноценными пассажирами. Правила перевозки животных запрещают оставлять их в салоне автомобиля без ограничительных мер. Например, переноски, поводки и шлейки. Также водителя такси следует заранее предупредить о том, что пассажир будет с питомцем. Об этом сообщают в Роскачестве.

Статус животного в такси: не пассажир, а «груз»

В соответствии со статьей №137 Гражданского кодекса РФ, животные не считаются пассажирами и приравниваются к имуществу. Это значит, что для их перевозки в такси действуют правила, аналогичные перевозке груза.

Владельцам животных необходимо заблаговременно уведомить службу такси о том, что поездка будет совершаться с питомцем. Это позволяет подобрать водителя, готового принять такой заказ и избежать недоразумений. В случае отсутствия предупреждения водитель может отказаться от перевозки питомца.

Правила перевозки животных в такси

Маленькие животные (кошки, мелкие собаки, грызуны) должны находиться в специальных переносках;

Крупные собаки должны быть надежно зафиксированы на полу салона или на сидении с использованием поводка, шлейки или специальной ленты;

Птицы перевозятся в клетках, а земноводные и рептилии — в соответствующих боксах.

Безопасность и комфорт

Животное должно быть размещено таким образом, чтобы обеспечить безопасность как самого питомца, так и всех участников поездки. Недопустимо размещение животного без «ограничителей», питомец не должен свободно перемещаться по салону.

Ответственность хозяина

Владелец животного обязан следить за тем, чтобы питомец не нанес ущерба салону автомобиля. Рекомендуется иметь при себе подстилки и пеленки. В случае порчи салона или имущества владелец животного возмещает ущерб.

Поведение животного

Если питомец начинает вести себя беспокойно, издавать громкие звуки или пытается вырваться, водитель имеет право прервать поездку. Такое поведение животного может создать опасность на дороге, и в случае дорожно-транспортного происшествия ответственность ляжет на перевозчика.

Кроме того, если есть опасения, что животное может запаниковать во время поездки, рекомендуется обратиться к зоопсихологу. Специалист сможет дать рекомендации по снижению уровня стресса и успокоению питомца, а также выписать успокоительные. Самостоятельное лечение может нанести вред здоровью питомца.

Специальные такси для перевозки животных

Для избежания проблем можно воспользоваться услугами специализированных такси для перевозки животных. Это особенно актуально для владельцев крупных или нестандартных животных. Стоимость таких услуг может быть выше, поэтому рекомендуется уточнить цену заранее.

Ранее в Минтранс с 1 сентября 2023 года утвердил новые правила перевозки домашних животных в поездах. Согласно им, собак мелких пород, которые не находятся в переноске или клетке, следует провозить по правилам для крупных собак. Следовательно, хозяин должен выкупить для себя и питомца отдельное купе и надеть на него поводок и намордник.