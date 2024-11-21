В Нижнем Тагиле умер парень, впавший в кому после драки в ночном клубе. Фото

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Молодой человек пролежал в коме почти три недели (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле скончался молодой человек, впавший в кому почти на 20 дней, после жестокой драки в клубе «Огни Востока» ночью 2 ноября. За несколько дней до злополучного дня парень вернулся из армии. Об этом рассказала его сестра Снежана Хритина.

«Ближе к закрытию клуба у него завязался конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого он получил удар, от которого потерял сознание. Сейчас он в больнице, в коме», — рассказала родственница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сразу после инцидента. Однако 21 ноября она сообщила о смерти младшего брата: «Илюшки больше нет».

Молодой человек 31 октября вернулся со срочной службы в армии, а в ночь на 2 ноября он отправился отдыхать в клуб. На данный момент родственники ищут убийцу и очевидцев произошедшего. «Нам важна любая информация», — отметила Хритина.

Удалось ли поймать виновного — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле скончался молодой человек, впавший в кому почти на 20 дней, после жестокой драки в клубе «Огни Востока» ночью 2 ноября. За несколько дней до злополучного дня парень вернулся из армии. Об этом рассказала его сестра Снежана Хритина. «Ближе к закрытию клуба у него завязался конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого он получил удар, от которого потерял сознание. Сейчас он в больнице, в коме», — рассказала родственница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сразу после инцидента. Однако 21 ноября она сообщила о смерти младшего брата: «Илюшки больше нет». Молодой человек 31 октября вернулся со срочной службы в армии, а в ночь на 2 ноября он отправился отдыхать в клуб. На данный момент родственники ищут убийцу и очевидцев произошедшего. «Нам важна любая информация», — отметила Хритина. Удалось ли поймать виновного — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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