В Нижнем Тагиле скончался молодой человек, впавший в кому почти на 20 дней, после жестокой драки в клубе «Огни Востока» ночью 2 ноября. За несколько дней до злополучного дня парень вернулся из армии. Об этом рассказала его сестра Снежана Хритина.
«Ближе к закрытию клуба у него завязался конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого он получил удар, от которого потерял сознание. Сейчас он в больнице, в коме», — рассказала родственница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сразу после инцидента. Однако 21 ноября она сообщила о смерти младшего брата: «Илюшки больше нет».
Молодой человек 31 октября вернулся со срочной службы в армии, а в ночь на 2 ноября он отправился отдыхать в клуб. На данный момент родственники ищут убийцу и очевидцев произошедшего. «Нам важна любая информация», — отметила Хритина.
Удалось ли поймать виновного — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.
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