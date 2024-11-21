В Нижнем Тагиле умер парень, впавший в кому после драки в ночном клубе. Фото

21 ноября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Молодой человек пролежал в коме почти три недели (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижнем Тагиле скончался молодой человек, впавший в кому почти на 20 дней, после жестокой драки в клубе «Огни Востока» ночью 2 ноября. За несколько дней до злополучного дня парень вернулся из армии. Об этом рассказала его сестра Снежана Хритина. «Ближе к закрытию клуба у него завязался конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого он получил удар, от которого потерял сознание. Сейчас он в больнице, в коме», — рассказала родственница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сразу после инцидента. Однако 21 ноября она сообщила о смерти младшего брата: «Илюшки больше нет». Молодой человек 31 октября вернулся со срочной службы в армии, а в ночь на 2 ноября он отправился отдыхать в клуб. На данный момент родственники ищут убийцу и очевидцев произошедшего. «Нам важна любая информация», — отметила Хритина. Удалось ли поймать виновного — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил. страница Снежаны Хритиной в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле скончался молодой человек, впавший в кому почти на 20 дней, после жестокой драки в клубе «Огни Востока» ночью 2 ноября. За несколько дней до злополучного дня парень вернулся из армии. Об этом рассказала его сестра Снежана Хритина. «Ближе к закрытию клуба у него завязался конфликт с неизвестным лицом, в ходе которого он получил удар, от которого потерял сознание. Сейчас он в больнице, в коме», — рассказала родственница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сразу после инцидента. Однако 21 ноября она сообщила о смерти младшего брата: «Илюшки больше нет». Молодой человек 31 октября вернулся со срочной службы в армии, а в ночь на 2 ноября он отправился отдыхать в клуб. На данный момент родственники ищут убийцу и очевидцев произошедшего. «Нам важна любая информация», — отметила Хритина. Удалось ли поймать виновного — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.