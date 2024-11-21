Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума приняла бюджет на 2025 год с дефицитом 0,5% ВВП Фото:

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на 2026—2027 годы. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона, а дефицит — 0,5% ВВП.

«Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — говорится на сайте нижней палаты парламента. Там добавили, что в 2025 году прогнозируется, что доходы бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, в то время как расходы составят 41,469 триллиона рублей. Это приведет к дефициту в размере 0,5% от ВВП.

В 2026 году доходы вырастут до 41,841 триллиона, а расходы — до 44,022 триллиона, что приведет к дефициту 0,9% ВВП. В 2027 году ожидается дальнейший рост доходов до 43,154 триллиона и расходов до 45,915 триллиона с дефицитом 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.

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Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на 2026—2027 годы. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона, а дефицит — 0,5% ВВП. «Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — говорится на сайте нижней палаты парламента. Там добавили, что в 2025 году прогнозируется, что доходы бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, в то время как расходы составят 41,469 триллиона рублей. Это приведет к дефициту в размере 0,5% от ВВП. В 2026 году доходы вырастут до 41,841 триллиона, а расходы — до 44,022 триллиона, что приведет к дефициту 0,9% ВВП. В 2027 году ожидается дальнейший рост доходов до 43,154 триллиона и расходов до 45,915 триллиона с дефицитом 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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