Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год

21 ноября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Госдума приняла бюджет на 2025 год с дефицитом 0,5% ВВП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на 2026—2027 годы. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона, а дефицит — 0,5% ВВП. «Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — говорится на сайте нижней палаты парламента. Там добавили, что в 2025 году прогнозируется, что доходы бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, в то время как расходы составят 41,469 триллиона рублей. Это приведет к дефициту в размере 0,5% от ВВП. В 2026 году доходы вырастут до 41,841 триллиона, а расходы — до 44,022 триллиона, что приведет к дефициту 0,9% ВВП. В 2027 году ожидается дальнейший рост доходов до 43,154 триллиона и расходов до 45,915 триллиона с дефицитом 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2025 год, а также на 2026—2027 годы. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона, а дефицит — 0,5% ВВП. «Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — говорится на сайте нижней палаты парламента. Там добавили, что в 2025 году прогнозируется, что доходы бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, в то время как расходы составят 41,469 триллиона рублей. Это приведет к дефициту в размере 0,5% от ВВП. В 2026 году доходы вырастут до 41,841 триллиона, а расходы — до 44,022 триллиона, что приведет к дефициту 0,9% ВВП. В 2027 году ожидается дальнейший рост доходов до 43,154 триллиона и расходов до 45,915 триллиона с дефицитом 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние госзаимствования.