В ЯНАО постановили взыскать с компании депутата Нака миллионы в пользу рекрутера

Ямальская компания тюменского депутата Игоря Нака «Ямалтрансстрой» накопила многомиллионные долги за услуги профессионального рекрутера. Арбитражный суд ЯНАО постановил оплатить 4,5 млн рублей в пользу истца «Рубикон персонал», следует из отчета о движении дела.
АО «Ямалтрансстрой» выплатит четыре млн 520 тысяч рублей за услуги компании из Чувашии «Рубикон персонал», которая в течение 2022 — 2023 годов занималась подбором персонала, сообщается в решении суда. Сотрудники требовались для работы на нескольких объектах.
В частности, компания Игоря Нака набирала специалистов на обустройство месторождения газа «Каменномысское море», разработку которого ведет ООО «Газпром добыча Ямбург», а также на железнодорожные узлы в ЯНАО и на подряд на автозимнике от станции Обской. «Ямалтрансстрой» оплачивал услуги рекрутера частично, претензии партнера оставались без ответа. Однако в суде факт просрочки платежей ответчик не оспаривал.
Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражных судах рассматриваются многочисленные исковые заявления представителей деловых партнеров АО «Ямалтрансстрой», основным бенефициаром которого является депутат Тюменской областной думы Игорь Нак. Претензии к компании Нака связаны с неоплатой услуг в сфере дорожного строительства.
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