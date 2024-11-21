В ЯНАО постановили взыскать с компании депутата Нака миллионы в пользу рекрутера

Депутат Нак заплатит 4,5 млн рублей за услуги рекрутера «Рубикон персонал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деловые партнеры Игоря Нака ищут правды в судах
Деловые партнеры Игоря Нака ищут правды в судах Фото:

Ямальская компания тюменского депутата Игоря Нака «Ямалтрансстрой» накопила многомиллионные долги за услуги профессионального рекрутера. Арбитражный суд ЯНАО постановил оплатить 4,5 млн рублей в пользу истца «Рубикон персонал», следует из отчета о движении дела.

АО «Ямалтрансстрой» выплатит четыре млн 520 тысяч рублей за услуги компании из Чувашии «Рубикон персонал», которая в течение 2022 — 2023 годов занималась подбором персонала, сообщается в решении суда. Сотрудники требовались для работы на нескольких объектах.

В частности, компания Игоря Нака набирала специалистов на обустройство месторождения газа «Каменномысское море», разработку которого ведет ООО «Газпром добыча Ямбург», а также на железнодорожные узлы в ЯНАО и на подряд на автозимнике от станции Обской. «Ямалтрансстрой» оплачивал услуги рекрутера частично, претензии партнера оставались без ответа. Однако в суде факт просрочки платежей ответчик не оспаривал.

Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражных судах рассматриваются многочисленные исковые заявления представителей деловых партнеров АО «Ямалтрансстрой», основным бенефициаром которого является депутат Тюменской областной думы Игорь Нак. Претензии к компании Нака связаны с неоплатой услуг в сфере дорожного строительства.

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Ямальская компания тюменского депутата Игоря Нака «Ямалтрансстрой» накопила многомиллионные долги за услуги профессионального рекрутера. Арбитражный суд ЯНАО постановил оплатить 4,5 млн рублей в пользу истца «Рубикон персонал», следует из отчета о движении дела. АО «Ямалтрансстрой» выплатит четыре млн 520 тысяч рублей за услуги компании из Чувашии «Рубикон персонал», которая в течение 2022 — 2023 годов занималась подбором персонала, сообщается в решении суда. Сотрудники требовались для работы на нескольких объектах. В частности, компания Игоря Нака набирала специалистов на обустройство месторождения газа «Каменномысское море», разработку которого ведет ООО «Газпром добыча Ямбург», а также на железнодорожные узлы в ЯНАО и на подряд на автозимнике от станции Обской. «Ямалтрансстрой» оплачивал услуги рекрутера частично, претензии партнера оставались без ответа. Однако в суде факт просрочки платежей ответчик не оспаривал. Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражных судах рассматриваются многочисленные исковые заявления представителей деловых партнеров АО «Ямалтрансстрой», основным бенефициаром которого является депутат Тюменской областной думы Игорь Нак. Претензии к компании Нака связаны с неоплатой услуг в сфере дорожного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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