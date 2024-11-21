Лошкин назвал экс-мэра Челябинска, чья работа ему запомнилась больше всего

Глава Челябинска Лошкин: Тарасов мне нравился больше других мэров Челябинска

21 ноября 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Лошкин провел первую пресс-конференцию для журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вячеслав Тарасов, возглавлявший Челябинск с 1991 по 2005 годы, нравился новому главе города Алексею Лошкину больше других мэров. Об этом Лошкин заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU. «Вячеслав Тарасов мне понравился как мэр. Город с ним преобразился. Появилась Кировка», — сказал Лошкин. Так он ответил на вопрос журналистов о самом, по его мнению, запоминающемся главе Челябинска за последние годы. «Недавно видел Тарасова на ГТО. Он в такой прекрасной форме. Спортом занимается, здоровый образ жизни ведет!» — добавил Лошкин. Что касается всех последующих глав Челябинска, у каждого из них на посту мэра были свои сильные достижения, за которые горожане их запомнили и оценили, уверен руководитель города. «Были и ошибки. Они есть у всех. Ошибки будут и у меня, я это понимаю. Как ни старайся, но мил для всех никогда не будешь», — добавил Лошкин. Лошкин стал восьмым главой Челябинска в постсоветское время с 1991 года. После Тарасова, главой Челябинска были Михаил Юревич (2005 — 2010), Станислав Мошаров (2010—2015), Евгений Тефтелев (2015—2018), Владимир Елистратов (2018—2019), Наталья Котова (2019—2024). После Котовой с приставкой и. о. работал Александр Астахов, которого 22 октября на этом посту сменил Лошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вячеслав Тарасов, возглавлявший Челябинск с 1991 по 2005 годы, нравился новому главе города Алексею Лошкину больше других мэров. Об этом Лошкин заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU. «Вячеслав Тарасов мне понравился как мэр. Город с ним преобразился. Появилась Кировка», — сказал Лошкин. Так он ответил на вопрос журналистов о самом, по его мнению, запоминающемся главе Челябинска за последние годы. «Недавно видел Тарасова на ГТО. Он в такой прекрасной форме. Спортом занимается, здоровый образ жизни ведет!» — добавил Лошкин. Что касается всех последующих глав Челябинска, у каждого из них на посту мэра были свои сильные достижения, за которые горожане их запомнили и оценили, уверен руководитель города. «Были и ошибки. Они есть у всех. Ошибки будут и у меня, я это понимаю. Как ни старайся, но мил для всех никогда не будешь», — добавил Лошкин. Лошкин стал восьмым главой Челябинска в постсоветское время с 1991 года. После Тарасова, главой Челябинска были Михаил Юревич (2005 — 2010), Станислав Мошаров (2010—2015), Евгений Тефтелев (2015—2018), Владимир Елистратов (2018—2019), Наталья Котова (2019—2024). После Котовой с приставкой и. о. работал Александр Астахов, которого 22 октября на этом посту сменил Лошкин.