Неизвестный устроил резню в Wildberries в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ..
«Напавший — молодой человек, который не является работником склада. Он пытался проникнуть в логоцентр, но сотрудники охранной организации воспрепятствовали ему и оказали сопротивление. В ответ на этого злоумышленник достал нож, ранил двух охранников и сбежал», — приводит сообщение пресс-службы «Лента.ру».
Там добавили, что сотрудники центра вызвали скорую помощь и полицию, после чего пострадавшие были госпитализированы. Личность нападавшего мужчины была установлена. Представители компании Wildberries связались с родственниками пострадавших и предоставили необходимую помощь. Они также содействовали в осуществлении дальнейших действий в связи с инцидентом.
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