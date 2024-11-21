Неизвестный устроил резню в Wildberries в Петербурге

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Нападавший сбежал с места преступления
Нападавший сбежал с места преступления Фото:

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ..

«Напавший — молодой человек, который не является работником склада. Он пытался проникнуть в логоцентр, но сотрудники охранной организации воспрепятствовали ему и оказали сопротивление. В ответ на этого злоумышленник достал нож, ранил двух охранников и сбежал», — приводит сообщение пресс-службы «Лента.ру».

Там добавили, что сотрудники центра вызвали скорую помощь и полицию, после чего пострадавшие были госпитализированы. Личность нападавшего мужчины была установлена. Представители компании Wildberries связались с родственниками пострадавших и предоставили необходимую помощь. Они также содействовали в осуществлении дальнейших действий в связи с инцидентом.

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В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.. «Напавший — молодой человек, который не является работником склада. Он пытался проникнуть в логоцентр, но сотрудники охранной организации воспрепятствовали ему и оказали сопротивление. В ответ на этого злоумышленник достал нож, ранил двух охранников и сбежал», — приводит сообщение пресс-службы «Лента.ру». Там добавили, что сотрудники центра вызвали скорую помощь и полицию, после чего пострадавшие были госпитализированы. Личность нападавшего мужчины была установлена. Представители компании Wildberries связались с родственниками пострадавших и предоставили необходимую помощь. Они также содействовали в осуществлении дальнейших действий в связи с инцидентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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