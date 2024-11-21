Прокуратура в суде требует отставки пермского мэра, скрывшего факт коррупции у подчиненной

Прокуратура Кочевского района вышла в суд с требованием досрочного прекращения полномочий главы территории Александра Юркина. Информация об это содержится в картотеке суда. Источник URA.RU в политэлитах региона пояснил, что требования прокурора связаны с неисполнением Юркиным антикоррупционного законодательства.
«Еще в декабре 2022 года прокурор указал Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой есть конфликт интересов и личная заинтересованность. Она отдавала муниципальные подряды своему брату, а потом принимала фактически невыполненные работы. Юркин тогда сказал, что никакого конфликта нет. Спустя полтора года все эти факты были доказаны в суде», — пояснил инсайдер.
Факт личной заинтересованности Петровой был доказан в апелляционной инстанции в апреле 2024 года. Только после этого, то есть спустя полтора года, Юркин уволил Петрову. Юркин обо всем знал из представления прокуратуры. Но не принял никаких мер по устранению выявленных нарушений. А по закону в таком случае он может быть уволен в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство в октябре потребовало, чтобы местные депутаты отправили Юркина в отставку, но дума представление отклонила без объяснения причин. Дата судебного заседания пока не назначена.
Полномочия Александра Юркина истекают в январе 2025 года, объявлен новый конкурс. Юркин на звонок URA.RU не ответил. Агенство направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
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