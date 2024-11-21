Медведев сократил влияние спикера Госдумы Володина в его вотчине

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев усилил контроль над отделением партии в Саратовской области, которое 12 лет находилось под руководством близкого к спикеру Госдумы Вячеслава Володина депутата — Николая Панкова. Сегодня он назначил на должность секретаря реготделения губернатора Романа Бусаргина. Политологи увидели в этом отражение аппаратной борьбы между Медведевым и Володиным.
«Это создает интригу, поскольку регион связан с группой Володина. Его человек возглавлял партийную структуру, а теперь возглавляет человек Медведева. Это уже порождает некоторую конкуренцию. Я бы не трактовал это как победу Медведева. Скорее, проигранный ход Володина», — считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Кадровая перестановка произошла на фоне слухов о возможном переходе Володина на пост губернатора Саратовской области в случае непопадания в Госдуму в 2026 году и может свидетельствовать о борьбе за этот регион. Как ранее писали СМИ и анонимные telegram-каналы, аппарат «Единой России» заинтересован, чтобы место спикера Думы получил Медведев. Статус главного парламентария даст публичный ресурс лидеру ЕР.
«Есть слухи, что Володин может уйти из Госдумы в губернаторы Саратовской области, а его место займет Медведев. Игра происходит на поле Володина. Саратовская область всегда считалась его домашним регионом. Можно расценивать смену секретаря как попытку уменьшить его влияние там», — добавляет Гращенков.
Гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов в беседе с URA.RU предположил, что Володин сам отдает влияние в Саратовской области в руки федерального центра. «Володину показали красные флаги на спикерство. Теперь ему все это самому не нужно. Он уже знает, что такое риски больших должностей и ответственности. Их хочется взять, но не получается, в том числе и в Саратове. Он понял, что не продавит свое губернаторство и отдал влияние в руки федерального центра с появлением нового губернатора Романа Бусаргина», — считает политолог.
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