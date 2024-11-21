Место отдыха в Черняевском лесу отремонтировали
В Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».
«В Черняевском лесу завершили реновацию комплексного места отдыха „Чаша“. На территории заменили сцену, скамейки и детскую площадку. Она останется местом для проведения различных эколого-просветительских мероприятий», — рассказали в мэрии.
Место отдыха находится на экотропе «Дорога домой» в Черняевском лесничестве. «Чашу» открыли в 2015 году.
На территории заменили скамейки и сцену
В месте отдыха оборудовали детскую площадку
На площадке установили качели
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