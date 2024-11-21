В Перми обновили место отдыха в Черняевском лесу. Фото

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Место отдыха в Черняевском лесу отремонтировали
Место отдыха в Черняевском лесу отремонтировали Фото:

В Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».

«В Черняевском лесу завершили реновацию комплексного места отдыха „Чаша“. На территории заменили сцену, скамейки и детскую площадку. Она останется местом для проведения различных эколого-просветительских мероприятий», — рассказали в мэрии.

Место отдыха находится на экотропе «Дорога домой» в Черняевском лесничестве. «Чашу» открыли в 2015 году.

На территории заменили скамейки и сцену
На территории заменили скамейки и сцену
Фото:
В месте отдыха оборудовали детскую площадку
В месте отдыха оборудовали детскую площадку
Фото:
На площадке установили качели
На площадке установили качели
Фото:

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В Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо». «В Черняевском лесу завершили реновацию комплексного места отдыха „Чаша“. На территории заменили сцену, скамейки и детскую площадку. Она останется местом для проведения различных эколого-просветительских мероприятий», — рассказали в мэрии. Место отдыха находится на экотропе «Дорога домой» в Черняевском лесничестве. «Чашу» открыли в 2015 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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