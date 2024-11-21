Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Кольцово

Самолет уехал на стоянку (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Москву, не смог взлететь из-за проблемы с двигателем. Информация об этом появилась в Telegram.
«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ на аэродроме Кольцово после запуска двигателей сообщил о некорректном показании параметров. Борт зарулил на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло ранним утром 21 ноября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
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