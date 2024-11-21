Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Кольцово

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus321, аэрбас321
Самолет уехал на стоянку (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Москву, не смог взлететь из-за проблемы с двигателем. Информация об этом появилась в Telegram.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ на аэродроме Кольцово после запуска двигателей сообщил о некорректном показании параметров. Борт зарулил на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло ранним утром 21 ноября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Москву, не смог взлететь из-за проблемы с двигателем. Информация об этом появилась в Telegram. «Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ на аэродроме Кольцово после запуска двигателей сообщил о некорректном показании параметров. Борт зарулил на стоянку», — передает telegram-канал Aviaincident. Это произошло ранним утром 21 ноября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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