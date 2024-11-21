В тюменском микрорайоне появятся самые высокие горки в городе. Эксклюзив

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Высота горок будет достигать 10 метров
Высота горок будет достигать 10 метров Фото:

В Тюмени в Тюменской слободе появятся горки высотой с трехэтажный дом. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Александр Андросов. По его словам, это будут самые высокие горки в городе.

«Горки высотой с трехэтажный дом, чуть более десяти метров. Будет семь горок, три из них — детские, на них можно прокатиться без инструктора. Кататься можно на тюбингах, они входят в стоимость билета, поэтому привозить с собой ничего не нужно», — рассказал корреспонденту агентства Андросов. 

В микрорайоне, помимо горок, оборудуют самый большой каток в Тюмени в форме сердца площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Планируется также установить елку, зону для обогрева с костром и открытую сцену, где для гостей будут выступать различные коллективы. Техническое открытие запланировано на 6 декабря.

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В Тюмени в Тюменской слободе появятся горки высотой с трехэтажный дом. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Александр Андросов. По его словам, это будут самые высокие горки в городе. «Горки высотой с трехэтажный дом, чуть более десяти метров. Будет семь горок, три из них — детские, на них можно прокатиться без инструктора. Кататься можно на тюбингах, они входят в стоимость билета, поэтому привозить с собой ничего не нужно», — рассказал корреспонденту агентства Андросов.  В микрорайоне, помимо горок, оборудуют самый большой каток в Тюмени в форме сердца площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Планируется также установить елку, зону для обогрева с костром и открытую сцену, где для гостей будут выступать различные коллективы. Техническое открытие запланировано на 6 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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