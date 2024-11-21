В Тюмени в Тюменской слободе появятся горки высотой с трехэтажный дом. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Александр Андросов. По его словам, это будут самые высокие горки в городе.
«Горки высотой с трехэтажный дом, чуть более десяти метров. Будет семь горок, три из них — детские, на них можно прокатиться без инструктора. Кататься можно на тюбингах, они входят в стоимость билета, поэтому привозить с собой ничего не нужно», — рассказал корреспонденту агентства Андросов.
В микрорайоне, помимо горок, оборудуют самый большой каток в Тюмени в форме сердца площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Планируется также установить елку, зону для обогрева с костром и открытую сцену, где для гостей будут выступать различные коллективы. Техническое открытие запланировано на 6 декабря.
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