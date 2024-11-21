В Пермском политехе студентов попросили рассказать о половой жизни

В городе Лысьва студентов филиала Пермского Политеха (ПНИПУ) попросили ответить на вопросы о половой жизни. Об этом в одном из telegram-каналов рассказала студентка третьего курса вуза. По ее словам, анкетирование является не анонимным и уже вызвало недовольство как среди учащихся, так и среди родителей и преподавателей.
«Мне 18 лет, как и большинству девушек в моей группе. Нам выдали опрос. Насколько мне известно, никто из девушек в моей группе не начинал половую жизнь (мы все хорошо общаемся). Данный опрос поверг нас в шок. При этом опрос не анонимный, поскольку студенткам необходимо заполнять графу „ФИО“ и возраст, тогда как аналогичный опрос для юношей этого не подразумевает», — написала девушка.
Студентка также приложила фото анамнестической анкеты для женщин 18-49 лет, которую выдали студентам филиала ПНИПУ. В ней представлен список из 26 вопросов, в числе которых вопросы о менструации и возможном прерывании беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу университета, там агентству пояснили, что сейчас «разбираются» в случившемся. Более подробную информацию в вузе обещали предоставить позже.
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