В Пермском политехе студентов попросили рассказать о половой жизни

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам девушки, анкетирование вызвало шок у студенток ПНИПУ
По словам девушки, анкетирование вызвало шок у студенток ПНИПУ Фото:

В городе Лысьва студентов филиала Пермского Политеха (ПНИПУ) попросили ответить на вопросы о половой жизни. Об этом в одном из telegram-каналов рассказала студентка третьего курса вуза. По ее словам, анкетирование является не анонимным и уже вызвало недовольство как среди учащихся, так и среди родителей и преподавателей.

«Мне 18 лет, как и большинству девушек в моей группе. Нам выдали опрос. Насколько мне известно, никто из девушек в моей группе не начинал половую жизнь (мы все хорошо общаемся). Данный опрос поверг нас в шок. При этом опрос не анонимный, поскольку студенткам необходимо заполнять графу „ФИО“ и возраст, тогда как аналогичный опрос для юношей этого не подразумевает», — написала девушка.

Студентка также приложила фото анамнестической анкеты для женщин 18-49 лет, которую выдали студентам филиала ПНИПУ. В ней представлен список из 26 вопросов, в числе которых вопросы о менструации и возможном прерывании беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу университета, там агентству пояснили, что сейчас «разбираются» в случившемся. Более подробную информацию в вузе обещали предоставить позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Лысьва студентов филиала Пермского Политеха (ПНИПУ) попросили ответить на вопросы о половой жизни. Об этом в одном из telegram-каналов рассказала студентка третьего курса вуза. По ее словам, анкетирование является не анонимным и уже вызвало недовольство как среди учащихся, так и среди родителей и преподавателей. «Мне 18 лет, как и большинству девушек в моей группе. Нам выдали опрос. Насколько мне известно, никто из девушек в моей группе не начинал половую жизнь (мы все хорошо общаемся). Данный опрос поверг нас в шок. При этом опрос не анонимный, поскольку студенткам необходимо заполнять графу „ФИО“ и возраст, тогда как аналогичный опрос для юношей этого не подразумевает», — написала девушка. Студентка также приложила фото анамнестической анкеты для женщин 18-49 лет, которую выдали студентам филиала ПНИПУ. В ней представлен список из 26 вопросов, в числе которых вопросы о менструации и возможном прерывании беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу университета, там агентству пояснили, что сейчас «разбираются» в случившемся. Более подробную информацию в вузе обещали предоставить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...