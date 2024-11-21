Путин открыл россиянам новые площадки для заработка

Президент России Владимир Путин упростил налоговую систему для продавцов на маркетплейсах. На встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым глава государства обсудил взрывной рост онлайн-торговли и ее регулирование. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский, власти облегчают отчетность бизнеса, давая россиянам возможность открывать магазины на маркетплейсах и получать дополнительный заработок.
«У нас очень серьезно меняется розница, очень много появляется онлайн-торговли. Мы когда проводили кассовую реформу, у нас было шесть процентов игроков, которые работали в этой сфере в онлайн-торговле, сейчас это уже 42 процента — крупнейшие игроки», — доложил Егоров Путину.
Президент отметил, что выручка онлайн-продавцов «растет в разы». В свою очередь руководитель ФНС обратил внимание главы государства на то, что более 60% игроков на маркетплейсах представляют малый бизнес, у которого появилась «инфраструктура по доступу к спросу».
«Рынок открылся для них?» — уточнил Путин. «Совершенно верно», — без сомнений подтвердил Егоров.
Глава ФНС отметил, что систему еще предстоит «настраивать», но это точно «взрывной рост». Пользуясь случаем Егоров поблагодарил Путина за подписание закона о распространении экспериментальной «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН) на всю страну с 1 января 2025 года. По новой системе ФНС сама отправляет налогоплательщикам предзаполненную декларацию, которую предприниматели могут сразу одобрить или поправить, уточнил Егоров.
Подписанное Путиным распространение АУСН на все регионы облегчает налоговую систему для бизнеса и упрощает его переход в онлайн-торговлю, считает Дмитрий Ряховский. По его мнению, новый налоговый режим позволит еще большему числу россиян выйти на маркетплейсы в качестве предпринимателей и получить дополнительный источник дохода.
Продавцы на маркетплейсах могут выбирать удобный им налоговый режим. Например, классическую «упрощенку» (упрощенная система налогообложения), общий режим (общая система налогообложения) или патентную систему налогообложения, перечислил собеседник URA.RU.
«Сейчас добавляется еще АУСН, которая предусматривает, что налогоплательщик не будет рассчитывать сумму налога, он освобожден от сдачи основной массы отчетности. Это упрощает жизнь простого бизнесмена», — пояснил доктор экономических наук.
По его мнению, цифровизация ФНС и предоставленная властями возможность «обелить» бизнес позволили нарастить вовлеченность россиян в онлайн-торговлю, избавили от «непонятных вещей». Заработающая с 2025 года АУСН, в совокупности с другими мерами, будет способствовать появлению новых игроков и товаров на маркетплейсах, резюмировал профессор.
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