Свердловский военный облучился радиацией, постирав вещи на корабле

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Боец прошел несколько опасных точек (архивное фото) Фото:

Свердловский участник российской спецоперации на Украине, находясь на территории недружественной страны, получил некроз (повреждение клеток) после того, как постирал вещи в радиоактивной воде. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

«После плавания в одну из стран он решил постирать вещи на корабле. Но вода оказалась радиоактивной. Симптомы проявились через несколько дней. Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сказал Портнягин.

По его словам, мужчина всю жизнь отдал армии. В 90-х он получил ранение в голову, пуля осталась в голове. Плавал на крейсере «Адмирал Кузнецов», был на месте крушения подлодки «Курск». «Сейчас он штурмовик на СВО. Во время боев получил контузию, осколочные ранения. На коленном суставе у него усилитель, что-то на подобии экзоскелета. Планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, но пока не бросает наших и приближает РФ к победе», — заявил адвокат.

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Свердловский участник российской спецоперации на Украине, находясь на территории недружественной страны, получил некроз (повреждение клеток) после того, как постирал вещи в радиоактивной воде. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «После плавания в одну из стран он решил постирать вещи на корабле. Но вода оказалась радиоактивной. Симптомы проявились через несколько дней. Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сказал Портнягин. По его словам, мужчина всю жизнь отдал армии. В 90-х он получил ранение в голову, пуля осталась в голове. Плавал на крейсере «Адмирал Кузнецов», был на месте крушения подлодки «Курск». «Сейчас он штурмовик на СВО. Во время боев получил контузию, осколочные ранения. На коленном суставе у него усилитель, что-то на подобии экзоскелета. Планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, но пока не бросает наших и приближает РФ к победе», — заявил адвокат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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