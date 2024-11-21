Свердловский военный облучился радиацией, постирав вещи на корабле

21 ноября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Боец прошел несколько опасных точек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловский участник российской спецоперации на Украине, находясь на территории недружественной страны, получил некроз (повреждение клеток) после того, как постирал вещи в радиоактивной воде. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «После плавания в одну из стран он решил постирать вещи на корабле. Но вода оказалась радиоактивной. Симптомы проявились через несколько дней. Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сказал Портнягин. По его словам, мужчина всю жизнь отдал армии. В 90-х он получил ранение в голову, пуля осталась в голове. Плавал на крейсере «Адмирал Кузнецов», был на месте крушения подлодки «Курск». «Сейчас он штурмовик на СВО. Во время боев получил контузию, осколочные ранения. На коленном суставе у него усилитель, что-то на подобии экзоскелета. Планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, но пока не бросает наших и приближает РФ к победе», — заявил адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник российской спецоперации на Украине, находясь на территории недружественной страны, получил некроз (повреждение клеток) после того, как постирал вещи в радиоактивной воде. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «После плавания в одну из стран он решил постирать вещи на корабле. Но вода оказалась радиоактивной. Симптомы проявились через несколько дней. Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сказал Портнягин. По его словам, мужчина всю жизнь отдал армии. В 90-х он получил ранение в голову, пуля осталась в голове. Плавал на крейсере «Адмирал Кузнецов», был на месте крушения подлодки «Курск». «Сейчас он штурмовик на СВО. Во время боев получил контузию, осколочные ранения. На коленном суставе у него усилитель, что-то на подобии экзоскелета. Планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, но пока не бросает наших и приближает РФ к победе», — заявил адвокат.