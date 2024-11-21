Беспилотный грузовой транспорт будет крайне востребован в ближайшие 10 лет. Это относится к перевозкам товаров как по автомобильным трассам, так и по воздуху, рассказал в интервью URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.
«Если говорить про перевозку грузов беспилотниками, то вполне возможно, что в течение следующих 10 лет этот сегмент покажет гигантский рост. Если сейчас 90% БПЛА заняты картографическими и диагностическими задачами, то через декаду 60-70% рынка это будут перевозки грузов с помощью БПЛА», — предположил конструктор.
Беспилотные технологии и инженерный состав, который подготовили в России, будет востребован в решении этой задачи, уточнил эксперт. По его оценке, такие грузоперевозки имеют большой потенциал для развития как в России, так и в мире.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России». На нем ему продемонстрировали передовые решения в сфере транспорта и достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.
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