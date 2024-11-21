Россия внедрит искусственный интеллект в оборону страны

В укреплении обороноспособности России задействуют искусственный интеллект. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 21 ноября сообщил о выделении 18,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов производителям микроэлектроники. Эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов отмечает, что стране нужно развивать производство микросхем, чтобы повысить эффективность боевых операций с помощью ИИ.
«Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего — высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи — это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности. Они выдаются по ставке до 5% годовых», — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что всего за три года правительство планирует направить на субсидирование доступных кредитов производителям электроники около 30 млрд рублей. Эта мера — часть решений, принятых по поручению президента Владимира Путина и направленных на совершенствование стратегически важной для страны отрасли. «Глава государства подчеркивал, что от ее развития во многом зависят обороноспособность и безопасность нашей страны, ее индустриальный и научный потенциал, состояние инфраструктуры, финансового сектора, качество жизни людей», — сказал Мишустин.
Председатель правительства акцентировал внимание на необходимости чутко реагировать на изменения, происходящие в области микроэлектроники, получать обратную связь от предприятий и опираться на динамику прогнозов спроса на их продукцию, а также на экспертные оценки ведущих ученых и специалистов. Это позволит более эффективно использовать бюджетные деньги.
Программа льготного кредитования производителей электроники действует с марта 2022 года. В 2023 году на субсидии по ней было выделено более 6,3 млрд рублей. С помощью льготных кредитов участники отрасли могут приобретать электронную компонентную базу, комплектующие и материалы, которые необходимы им для производства. Максимальный размер кредита составляет 100 млрд рублей, срок действия договора — до пяти лет, уточнили в пресс-службе правительства.
Значение микроэлектроники для обороноспособности стремительно растет, она уже используется во всех родах войск, комментирует Вадим Масликов. По его словам, продукция отрасли необходима для производства прицелов, систем наведения, ракет, беспилотных летательных аппаратов. БПЛА в зависимости от применяемых технологий имеют различную эффективность. Современные микросхемы позволяют распознавать цели в любую погоду, время суток и в самых сложных условиях видимости.
«В военное дело активно входит искусственный интеллект. Германия с декабря начет поставлять ВСУ беспилотники Helsing, которые работают как раз на основе ИИ. Их преимущество в технологии распознавания, человеку достаточно только кнопку нажать. А в перспективе уже и это участие можно будет исключить. ИИ будет широко входить в оснащение средств ПВО, систем залпового огня, танков и других боевых машин. И для его использования нужны подходящие микросхемы», — объясняет эксперт.
Россия уже применяет ИИ в военной технике, но микросхемы используются в основном китайского производства. В РФ в ближайшее время должно появиться свое производство лазеров для оборудования по выпуску микрочипов, что позволит стране активно включиться в технологическую гонку, отметил Вадим Масликов.
Субсидирование процентных ставок — традиционная и одна из самых эффективных форм поддержки различных отраслей бизнеса. Она позволяет компенсировать затраты на развитие производств, модернизацию оборудования, комментирует директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
«Ставки по кредитам сейчас выше, чем были предусмотрены в тех документах, в которых закладывалась поддержка на этот год, поэтому потребовалось дополнительное субсидирование. Производство микроэлектроники важно не только для военной, но и для экономической безопасности, технологического суверенитета. Сумма 30 млрд не сопоставима с объемами поддержки, например, льготной ипотеки, она гораздо меньше, потому что круг получателей небольшой. Производителей электроники в стране не так много, и мера носит точечный характер», — говорит эксперт.
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