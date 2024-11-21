Ракетный комплекс средней дальности «Орешник», о котором ранее ничего не было известно, имеет дальность до 5000 км и может поразить любую военную цель в Западной Европе. Об этом рассказал URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко и подчеркнул, что использование подобного оружия послало сигнал как Киеву, так и Западу.
«Комплекс „Орешник“ — мобильный, оснащен боевым блоком с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, может применяться как в обычном, так и в ядерном оснащении... Это означает, что на дальности до 5000 км подобного рода оружие может гарантированно поразить любую военную цель в Западной Европе в случае, если против нас будет продолжена гибридная война, которую сегодня ведут США при поддержке Великобритании, Франции и других западных государств», — рассказал Коротченко. Он подчеркнул, что на Украине и в европейских странах НАТО нет систем противоракетной обороны, способных отразить удары «Орешника».
По мнению Коротченко, президент Украины Владимир Зеленский после боевого применения новейшего ракетного комплекса почувствует последствия за воздушные атаки на российскую территорию. «Сидя у себя в Киеве, Зеленский должен понимать, что если он будет отдавать террористические приказы о ракетных ударах по России, вот так внезапно, мгновенно с неба могут прилететь шесть или более боевых блоков, и все. И больше ничего там не будет: ни тех, кто отдает приказы и ни тех, кто их исполняет», — заключил военный эксперт.
Коротченко также отметил, что наличие подобного ракетного комплекса позволяет России иметь «дальнюю руку», с помощью которой «можно решать все вопросы как в рамках СВО, так и за ее рамками, на европейском театре военных действий». Комментируя видео с работой «Орешника», ранее распространенные в соцсетях, полковник запаса рассказал, что удар был нанесен шестью боевыми блоками в обычном оснащении, после чего ракетный завод прекратил свое существование.
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