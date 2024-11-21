ВС РФ ударили «Орешником» по Днепропетровску
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ ударили новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео распространялось в соцсетях.
О том, что удар был произведен именно этим видом оружия, сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны. «Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — объяснил президент.
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