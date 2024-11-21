Как выглядит удар «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Видео

ВС РФ ударили «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

21 ноября 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили «Орешником» по Днепропетровску Фото: Роскосмос новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударили новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео распространялось в соцсетях. О том, что удар был произведен именно этим видом оружия, сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны. «Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — объяснил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео распространялось в соцсетях. О том, что удар был произведен именно этим видом оружия, сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны. «Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — объяснил президент.