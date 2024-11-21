Как выглядит удар «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Видео

ВС РФ ударили «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС. Москва. stock, stock, союз ракета
ВС РФ ударили «Орешником» по Днепропетровску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео распространялось в соцсетях.

О том, что удар был произведен именно этим видом оружия, сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны. «Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — объяснил президент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ ударили новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео распространялось в соцсетях. О том, что удар был произведен именно этим видом оружия, сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны. «Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — объяснил президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...