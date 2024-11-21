Президент России Владимир Путин в ночь на 22 ноября сообщил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, ВС РФ ударили по украинскому военному объекту в ответ на агрессию киевского режима. Следом в Белом доме поспешили заверить, что не стремятся к конфликту с Москвой. О том как мир отреагировал на произошедшее — узнаете в материале URA.RU.
Россия протестировала «Орешник» в зоне СВО
Путин в своем обращении к гражданам России отметил, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер. Киевские власти первые применили против российских регионов дальнобойные ракеты, переданные Западом. В ответ на этот шаг ВС РФ ударили по украинской территории снарядами новейшей гиперзвуковой системы «Орешник». Российский лидер заверил, что применение дальнобойного вооружения не повлияет на ход спецоперации.
Реакция Белого дома
В Белом доме знали о готовящейся атаке. Российская сторона в автоматическом режиме предупредила Штаты о пуске «Орешника». В дальнейшем сигнал получили Украина и Союзники. Правительство США подчеркивает, произошедшее не повлияет на политику по поддержке Киева. Американские власти заявляют, что не видит признаков того, что РФ готовится к применению ядерного оружия на украинской территории.
Реакция Пентагона
Вашингтон не менял подход к ядерному развертыванию. Аналогичные сигналы не прослеживаются и в действиях РФ, заявила замофициального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, проведенное испытание новейшего вооружения «вызывает беспокойство».
Сингх подтвердила, что Кремль предупреждал США о тестовом запуске ракеты средней дальности «Орешник». При этом Штаты не готовы объявить о поставках Украине дополнительных партий противопехотных мин, но не исключают такой возможности в будущем.
Западные СМИ заинтригованы новым оружием
По оценке CNN, новая российская ракета бьет на расстояние до 3000 километров. В своем материале журналисты опираются на данные Центра по контролю над вооружениями и борьбе с распространением.
Полемика вокруг произошедшего разгорелась и на страницах The Washington Post. По мнению обозревателей, важно не то, каким именно оружием Москва ответила Киеву, а какое послание до всех участников конфликта хотела донести.
В штабе Трампа после обращения Путина раскрыли карты
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал восстановить мир во всем мире, основанный на американской мощи. С таким заявлением выступила представитель избирательного штаба Кэролайн Ливитт. Поводом послужило обращение Путина к народу. П словам Ливитт, Трамп приступит к реализации намеченных целей, когда вернется в Белый дом.
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