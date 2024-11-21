21 ноября 2024

В Свердловской области нашли карьер с залежами золота и серебра на миллиарды рублей

В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Карьер с залежами на миллиарды рублей превратился в свалку (архивное фото)
Карьер с залежами на миллиарды рублей превратился в свалку (архивное фото) Фото:

В заброшенном карьере под Дегтярском (Свердловская область) обнаружили запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей, что стало причиной заморозки проекта по рекультивации этой территории. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.

«В заброшенном карьере Свердловской области „забыли“ золото и серебро на четыре млрд рублей. Затем на протяжении 12 лет этот карьер использовали как мусорную свалку. Теперь федеральные власти не разрешают рекультивировать полигон, а местные жители страдают из-за повышенного содержания цинка и аммиака», — передает telegram-канал «Кровавая Барыня».

По информации документов из Роснедра, на месте этого карьера нельзя выполнить работы по восстановлению земель, так как там нашли до 400 килограмм золота и почти две тонны серебра. Пока там находятся ценные ресурсы местность нельзя рекультивировать. 

Власти Дегтярска уже несколько лет работают над проектом по рекультивации бывшего карьера, где в период с 2009 по 2012 год проводилась добыча золота и серебра. После прекращения работ арендатор объекта — компания ООО «Уральское геолого-разведочное предприятие» — оставил территорию без надлежащего ухода. Это привело к тому, что бывший карьер стал мусорной свалкой.

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В заброшенном карьере под Дегтярском (Свердловская область) обнаружили запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей, что стало причиной заморозки проекта по рекультивации этой территории. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра. «В заброшенном карьере Свердловской области „забыли“ золото и серебро на четыре млрд рублей. Затем на протяжении 12 лет этот карьер использовали как мусорную свалку. Теперь федеральные власти не разрешают рекультивировать полигон, а местные жители страдают из-за повышенного содержания цинка и аммиака», — передает telegram-канал «Кровавая Барыня». По информации документов из Роснедра, на месте этого карьера нельзя выполнить работы по восстановлению земель, так как там нашли до 400 килограмм золота и почти две тонны серебра. Пока там находятся ценные ресурсы местность нельзя рекультивировать.  Власти Дегтярска уже несколько лет работают над проектом по рекультивации бывшего карьера, где в период с 2009 по 2012 год проводилась добыча золота и серебра. После прекращения работ арендатор объекта — компания ООО «Уральское геолого-разведочное предприятие» — оставил территорию без надлежащего ухода. Это привело к тому, что бывший карьер стал мусорной свалкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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