В Свердловской области нашли карьер с залежами золота и серебра на миллиарды рублей

В заброшенном карьере под Дегтярском (Свердловская область) обнаружили запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей, что стало причиной заморозки проекта по рекультивации этой территории. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.
«В заброшенном карьере Свердловской области „забыли“ золото и серебро на четыре млрд рублей. Затем на протяжении 12 лет этот карьер использовали как мусорную свалку. Теперь федеральные власти не разрешают рекультивировать полигон, а местные жители страдают из-за повышенного содержания цинка и аммиака», — передает telegram-канал «Кровавая Барыня».
По информации документов из Роснедра, на месте этого карьера нельзя выполнить работы по восстановлению земель, так как там нашли до 400 килограмм золота и почти две тонны серебра. Пока там находятся ценные ресурсы местность нельзя рекультивировать.
Власти Дегтярска уже несколько лет работают над проектом по рекультивации бывшего карьера, где в период с 2009 по 2012 год проводилась добыча золота и серебра. После прекращения работ арендатор объекта — компания ООО «Уральское геолого-разведочное предприятие» — оставил территорию без надлежащего ухода. Это привело к тому, что бывший карьер стал мусорной свалкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!