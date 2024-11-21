21 ноября 2024

В Тюменской области почти 2,5 тысячи школьников ушли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области на карантин закрыты 79 классов
В Тюменской области на карантин закрыты 79 классов Фото:

В Тюменской области 2316 школьников переведены на дистанционное обучение. Виною тому стала высокая заболеваемость ОРВИ, сообщили в региональном департаменте образования.

«В связи с превышением порога заболеваемости 79 классов, в которых обучается 2316 человек, переведены на дистанционное обучение», — рассказали 72.RU в ведомстве. Это количество составляет меньше 1% от общего числа школьников области.

Также в департаменте образования сообщили, что в регионе нет школ, которые были бы полностью закрыты на карантин. Среди детских садов же закрыта всего одна группа.

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области повысилась на целых 15% всего за неделю. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

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В Тюменской области 2316 школьников переведены на дистанционное обучение. Виною тому стала высокая заболеваемость ОРВИ, сообщили в региональном департаменте образования. «В связи с превышением порога заболеваемости 79 классов, в которых обучается 2316 человек, переведены на дистанционное обучение», — рассказали 72.RU в ведомстве. Это количество составляет меньше 1% от общего числа школьников области. Также в департаменте образования сообщили, что в регионе нет школ, которые были бы полностью закрыты на карантин. Среди детских садов же закрыта всего одна группа. Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области повысилась на целых 15% всего за неделю. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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