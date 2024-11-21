21 ноября 2024

Александр Овечкин сломал ногу и не сможет играть несколько недель

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Овечкин сделал дубль перед тем, как сломать ногу (архивное фото)
Александр Овечкин сделал дубль перед тем, как сломать ногу (архивное фото) Фото:

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин — форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Капитан „Вашингтон Кэпиталз“ Алекс Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель», — говорится в сообщении клуба в соцсети X (бывший Twitter).

Травму хоккеист получил во время последней игры клуба в регулярном чемпионате НХЛ против «Юты» из Солт-Лейк-Сити. Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. Перед тем, как сломать ногу, Александр Овечкин отличился дублем. Матч был сыгран 19 ноября.

Ранее URA.RU писало о хет-трике форварда Александра Овечкина в игре с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон Кэпиталз» обыграли клуб из Лас-Вегаса со счетом 5:2.

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Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин — форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги. Об этом сообщили в пресс-службе команды. «Капитан „Вашингтон Кэпиталз“ Алекс Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель», — говорится в сообщении клуба в соцсети X (бывший Twitter). Травму хоккеист получил во время последней игры клуба в регулярном чемпионате НХЛ против «Юты» из Солт-Лейк-Сити. Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. Перед тем, как сломать ногу, Александр Овечкин отличился дублем. Матч был сыгран 19 ноября. Ранее URA.RU писало о хет-трике форварда Александра Овечкина в игре с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон Кэпиталз» обыграли клуб из Лас-Вегаса со счетом 5:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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