Александр Овечкин сломал ногу и не сможет играть несколько недель

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин — форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Капитан „Вашингтон Кэпиталз“ Алекс Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель», — говорится в сообщении клуба в соцсети X (бывший Twitter).
Травму хоккеист получил во время последней игры клуба в регулярном чемпионате НХЛ против «Юты» из Солт-Лейк-Сити. Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. Перед тем, как сломать ногу, Александр Овечкин отличился дублем. Матч был сыгран 19 ноября.
Ранее URA.RU писало о хет-трике форварда Александра Овечкина в игре с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон Кэпиталз» обыграли клуб из Лас-Вегаса со счетом 5:2.
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