Двух свердловских наркобаронов отправили за решетку на 34 года

В Свердловской области осудили участников ОПГ за производство мефедрона

22 ноября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Подсудимые дали признательные показания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей региона, признанных виновными в организации и осуществлении незаконного производства мефедрона. По версии следствия, в доме в деревне Бучина Артемовского района они оборудовали лабораторию и заготовили необходимое оборудование и химические вещества — прекурсоры. В общей сложности преступники получили 34 года заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В ходе проведенной в апреле 2024 года операции правоохранительные органы изъяли у обвиняемых более 48,1 кг прекурсоров и свыше 34,4 кг уже изготовленного мефедрона. Материалы уголовного дела в отношении неустановленного организатора преступной группы выделены в отдельное производство. Оба подсудимых признали свою вину в инкриминируемых деяниях», — говорится в сообщении. Государственный обвинитель потребовал сурового наказания для обоих обвиняемых, основываясь на тяжести преступления. Для одного из них он запросил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, а для второго — более суровое наказание: 19 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, также с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. В итоге Свердловский областной суд приговорил одного из обвиняемых к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второго — к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей региона, признанных виновными в организации и осуществлении незаконного производства мефедрона. По версии следствия, в доме в деревне Бучина Артемовского района они оборудовали лабораторию и заготовили необходимое оборудование и химические вещества — прекурсоры. В общей сложности преступники получили 34 года заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В ходе проведенной в апреле 2024 года операции правоохранительные органы изъяли у обвиняемых более 48,1 кг прекурсоров и свыше 34,4 кг уже изготовленного мефедрона. Материалы уголовного дела в отношении неустановленного организатора преступной группы выделены в отдельное производство. Оба подсудимых признали свою вину в инкриминируемых деяниях», — говорится в сообщении. Государственный обвинитель потребовал сурового наказания для обоих обвиняемых, основываясь на тяжести преступления. Для одного из них он запросил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, а для второго — более суровое наказание: 19 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, также с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. В итоге Свердловский областной суд приговорил одного из обвиняемых к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второго — к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.