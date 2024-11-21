21 ноября 2024

Росстат назвал города ХМАО, где продают самое дорогое мясо

Стоимость говядины в ХМАО достигла почти 700 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самую дорогую говядину среди крупнейших городов региона продают в Сургуте
Самую дорогую говядину среди крупнейших городов региона продают в Сургуте Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самую дорогую говядину среди крупнейших городов продают в Сургуте. Здесь стоимость мяса перевалила за 670 рублей, сообщил URA.RU Росстат.

«Средняя стоимость килограмма говядины в Сургуте в середине ноября составила 670,10 рублей», — следует из данных службы статистики. Меньше всего такое мясо стоит в Нижневартовске — около 640 рублей. А в целом по региону говядину продают по 660 рублей.

Самую дорогую свинину аналитики заметили в магазинах Ханты-Мансийска. В среднем по городу она стоит около 433 рублей за килограмм. А вот цены по Сургуту и Нижневартовску примерно одинаковые — около 375 рублей.

Баранину по самым высоким ценам тоже продают в окружной столице, где средний чек на нее 867 рублей. Дешевле всего такое мясо в Нижневартовске — 775 рублей. Но курица здесь напротив самая дорогая — 250 рублей, а самая дешевая находится в торговых точках Ханты-Мансийска — 236 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда самые доступные цены были в Белоярском.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самую дорогую говядину среди крупнейших городов продают в Сургуте. Здесь стоимость мяса перевалила за 670 рублей, сообщил URA.RU Росстат. «Средняя стоимость килограмма говядины в Сургуте в середине ноября составила 670,10 рублей», — следует из данных службы статистики. Меньше всего такое мясо стоит в Нижневартовске — около 640 рублей. А в целом по региону говядину продают по 660 рублей. Самую дорогую свинину аналитики заметили в магазинах Ханты-Мансийска. В среднем по городу она стоит около 433 рублей за килограмм. А вот цены по Сургуту и Нижневартовску примерно одинаковые — около 375 рублей. Баранину по самым высоким ценам тоже продают в окружной столице, где средний чек на нее 867 рублей. Дешевле всего такое мясо в Нижневартовске — 775 рублей. Но курица здесь напротив самая дорогая — 250 рублей, а самая дешевая находится в торговых точках Ханты-Мансийска — 236 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда самые доступные цены были в Белоярском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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