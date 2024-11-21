Росстат назвал города ХМАО, где продают самое дорогое мясо

В Ханты-Мансийском автономном округе самую дорогую говядину среди крупнейших городов продают в Сургуте. Здесь стоимость мяса перевалила за 670 рублей, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя стоимость килограмма говядины в Сургуте в середине ноября составила 670,10 рублей», — следует из данных службы статистики. Меньше всего такое мясо стоит в Нижневартовске — около 640 рублей. А в целом по региону говядину продают по 660 рублей.
Самую дорогую свинину аналитики заметили в магазинах Ханты-Мансийска. В среднем по городу она стоит около 433 рублей за килограмм. А вот цены по Сургуту и Нижневартовску примерно одинаковые — около 375 рублей.
Баранину по самым высоким ценам тоже продают в окружной столице, где средний чек на нее 867 рублей. Дешевле всего такое мясо в Нижневартовске — 775 рублей. Но курица здесь напротив самая дорогая — 250 рублей, а самая дешевая находится в торговых точках Ханты-Мансийска — 236 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дешевое сливочное масло. Тогда самые доступные цены были в Белоярском.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!