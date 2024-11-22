Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались без своих лучших частей. Об этом Белоусов рассказал во время рабочего совещания на пункте управления группировки войск «Север».
«ВС России перемололи лучшие части ВСУ, сорвали всю кампанию 2025 года», — заявил министр обороны РФ. Кроме того, он отметил ускоренное движение русской армии. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны.
Кроме того, Андрей Белоусов выразил благодарность командирам подразделений группировки «Север». За высокие результаты им вручены государственные награды.
Ранее в Минобороны сообщали о том, что экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона-С » уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из опорных пунктов, расположенных в районе Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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